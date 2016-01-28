英格蘭公立女校「中學會考成績更好」

2016年1月28日

對最新考試成績的分析指出，英國英格蘭地區公立女校的中學會考成績，普遍超過男女混合學校。

有英國中學會考之稱的普通中學教育證書考試（GCSE），在中學第五年進行，可以作為中學畢業生就業的資格證書之一。

分析還發現，來自貧困家庭的女生，如果就讀女校，中學會考成績將優於在男女混校就讀的貧困家庭女生。

這一研究顯示，就讀男校學生的中學會考成績並沒有如此突出的優勢。

在GCSE的總成績中，公立女中有一成學校，表現特別優異。

研究還發現，英格蘭的公立男校或女校大多集中在倫敦和東南地區。

其中，倫敦地區的GCSE成績在英格蘭佔據榜首，研究顯示，大約三分之一的倫敦中學為男校或女校，單一性別學校的比例遠遠高出其他地區。

倫敦女校本年度的GCSE成績格外突出，比其他學校平均成績高出12%。

該研究稱，倫敦周邊地區的男校或女校，包括私立和類似重點中學的文法中學，彷彿帶著好成績「聖光」。

男校或女校通常少數族裔比例較高，但是享受免費午餐的貧困家庭學生比例卻偏低。

此類單一性別學校的老師年紀偏大，報酬更高，請病假次數也大幅度低於男女混校的老師。

女校協會主席卡羅琳·喬丹認為，今年對女校成績的這些分析是為女子學校教育平反。

她說，全班都是女生的情況下，老師可以用最適合女生的教學方法。

「女孩子協作精神更好，她們更喜歡討論型的課堂。」

全部是女生的環境，她們可以「逃避對性別的模式化」，鼓勵更多女生深入理科學習。

「女生也更加自信，他們不用成為某一類型的女孩，她們可以放鬆做自己的事情。」