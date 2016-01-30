極右翼與反種族主義示威者多弗起衝突

Image caption 在多佛，警方試圖安撫敵對的人群。

抗議難民到來的極右翼示威者與反種族主義示威者在英國東南部港口多弗發生衝突，雙方互扔磚頭石塊。

數百名極右翼示威者在多弗鎮中心舉行示威遊行，當地警方出動維持秩序，包括警犬和馴犬員。

這些極右翼示威者與聆聽反對黨工黨影子內閣國際發展部大臣戴安·阿伯特講話的反種族主義示威者發生衝突。

肯特郡警方一位發言人說，無法就參與者的動機發表評論，也無法對這些人可能屬於或不屬於什麼組織發表評論。

Image caption 多弗城內匯集大量警力

圖片版權 PA Image caption 多弗聚集大量示威者

早些時候，據信開往示威所在地的幾輛大客車在M20高速公路梅德斯通的一處服務區遭到破壞。

警方透露，一名男子因持有攻擊性武器而被捕。

兩組敵對人群發生衝突後，兩輛大客車的車身上被塗上紅色的納粹標誌。

警方後來在另一地點攔截了一輛駛離現場的大客車。

警方周五（1月29日）曾警告，遊行會吸引大批示威者，讓當地商戶和居民做好凖備。

圖片版權 Bat020 Image caption 幾輛大客車遭到破壞

圖片版權 Bat020 Image caption 兩輛大客車的車身上被塗上紅色的納粹標誌

（編譯：高志強，責編：友義）