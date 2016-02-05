圖片版權 BBC chinese Image caption 針對英國官方網站上有人連署「承認台灣是一國家」案，英國官方也在4號正式回應，希望兩岸問題「透過對話解決」。

針對英國官方網站上有人連署「承認台灣是一國家」案，英國官方也在4號正式回應，希望兩岸問題「透過對話解決」。

台灣官方尊重回答

對於這樣的回覆，台灣外交部官方聲明指出，「中華民國為一主權獨立國家，這項事實不會因為英國政府立場表述，而有任何減損「。

外交部再度重申，中華民國1912年建國以來，以主權獨立的民主國家身分，自主發展對外關係。不只與各邦交國關係緊密，也與其他國家發展實質關係，也積極參與國際組織、參與國際救援，承擔國際責任。

而台灣駐英代表劉志攻也同樣引述台灣外交部發言，表示「這不損中華民國是主權獨立國家之事實」，但也感謝支持這項連署行的群眾，並表示英國只是就「長期一貫立場」進行回應。

英國官方重申公報

日前有英國公民提案，要求「承認台灣是一國家」併發動連署，英國官方在4號於網站上公開回應，認為台灣議題「應該由海峽兩岸人民的對話解決」，而對話要以兩岸雙方人民為基礎。

而在接下來的整篇回應文中，英國政府以1972年「中英建交公報為基礎」，認為中華人民共和國是代表中國唯一的合法政府，並認知台灣是其法理上的一省。

但對於英國跟台灣雙方的交流，英國則是肯定在經濟、教育以及文化上，都有很好的非官方交流。這些交流都帶給了雙方實質上的利益，而將來交流的範圍跟層級都會有更大進展。

在貿易上，英國肯定台灣是亞太地區第6大的貿易伙伴，雙邊貿易數字更在2014年達到58億英鎊的新高，並稱讚英國與台灣在世界貿易組織(WTO)與歐洲復興及發展銀行裏，享有「建設性關係」。

台灣網友熱烈反應

對於英國官方的回應，大多台灣網友表示「相當實際」，在台灣最大的BBS討論區「PTT」裏。許多網友就認為英國政府對用字遣詞相當謹慎，「承認」中華人民共和國政府、「認知」台灣是「中華人民共和國」一省的立場。

許多網友則認為這回答是「不讓人意外」，認為台灣跟中國大陸的爭議，突然要英國表態，也很強人所難。也有人覺得「台灣人該清醒了，現階段中華民國的架構下，很難得到國際承認」。短短地一天，就吸引了大量的迴文與熱烈討論。

台灣女婿提案

該起活動，原先是英國公民柴普曼(Lee Chapman)在1月18日於英國政府的連署網站上提案，並要求英國承認台灣是一個正常國家。連署截止日雖然到7月18日截止，但在2週後就突破2萬人連署。

根據英國規定，超過2萬人連署時，英方就必須就問題給予回應。要是連署門檻達到10萬人時，議會的請願委員會甚至可決定是否就此議題進行辯論。只是辯論也有可能「無疾而終」，日前美國總統候選人特朗普曾發言「禁止穆斯林入境」言論，引起57萬人連署要英國禁止特朗普入境，但辯論後依舊沒有共識。

發起該項活動的柴普曼雖然是英國公民，卻也是不折不扣的「台灣女婿」，妻子為道地台灣人外，他自己本身也造訪台灣幾次。因為不忍看到台灣女星周子瑜，只因為揮中華民國旗就遭到台灣藝人黃安及中國網友無情攻擊，才決定再1月16日台灣總統大選結束後「接力」發動連署。

當時這項舉動被許多台灣網友稱讚，認為這個英國人「比台灣人都還熱血」，也有不少台灣人汗顏，表示自己的愛國心竟不如外國人。柴普曼本人也多次在臉書(Facebook)發文，說明「承認台灣是一個國家」這議題相當重要。只是英國政府基於國際外交原則，終究還是給了傳統官方解答。

（責編：立行）