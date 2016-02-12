英國《獨立報》及《星期日獨立報》將停刊

圖片版權 AFP Image caption 《獨立報》及《星期日獨立報》將在3月底停止發行和印刷。

英國主要報章之一《獨立報》及《星期日獨立報》的母公司ESI媒體集團宣佈，將在3月底停止發行和印刷這兩份報紙。

該媒體集團還同時宣佈，旗下的小報《The i Newspaper》也將出售給另一家出版公司（Johnston Press），並將會因此裁減一些編採人員，但同時也會增加25個製作數字內容的工作崗位。

ESI媒體集團的俄羅斯裔老闆列別傑夫表示，這一舉動是為了迎接數字媒體的未來。

他說，「有關決定將保留《獨立報》的品牌，同時使我們可以繼續投資高素質的內容，並吸引更多讀者到我們的網絡平台。」

據透露，《獨立報》的最後出版日期是3月26日，而《星期日獨立報》則在3月20日出版最後一期。

今年是30年報慶

Image caption 《獨立報》創辦於1986年

《獨立報》創辦於1986年，而去年12月的統計數字顯示，該報每天的發行量只有大約5.6萬份，遠遠低於其主要競爭對手，包括平均每天發行量大180萬份的小報《太陽報》及每天發行16.6萬份的大報《衛報》。

2010年，曾經擔任前蘇聯情報組織克格勃情報人員的俄羅斯大亨列別傑夫取得了《獨立報》母公司ESI媒體集團的控制權，而他當時支付的收購價格只是象徵性的1英鎊。

2014年，列別傑夫的兒子曾對BBC表示，如果有人提出合適的價格，就會出售《獨立報》。

其它報章也難逃厄運？

雖然多位英國著名媒體人都對《獨立報》的停刊表示惋惜，但《獨立報》創辦人之一葛羅佛則認為，《獨立報》目前的發行量實在太小了，根本不值得每天再出版下去。

而英國一名新聞學者卡斯卡特則在《衛報》撰文預測，英國各大全國性報章最終都會停刊。

他說：「沒有人會知道發生的順序會是如何，但絕大部分英國報章都會停刊，包括發行量最好的《太陽報》和《每日郵報》。」

（撰文：李文/責編：歐陽成）