卡梅倫：英國脫離歐盟就會「跳入黑暗」

圖片版權 PA Image caption 卡梅倫還就俄羅斯和「伊斯蘭國」對全球構成的威脅發出警告。他說，「西方今天面臨的是真正的威脅，我認為此時此刻不應該分裂西方。」

英國首相卡梅倫警告說，英國脫離歐洲將威脅自身的經濟和國家安全。

英國首相卡梅倫周一（22日）向議會提出歐洲聯盟的改革方案，並呼籲所有政黨都支持他讓英國繼續留在歐盟的主張。

卡梅倫強調6月23日的公投，將會是英國是否脫歐的最終決定，不會再舉行另一次公投。

他警告說，英國脫離歐盟將會「跳入黑暗之中」。「我們若選擇脫離歐盟，就必須要面對因此產生的經濟後果。」

卡梅倫指出，「在就業問題上，只是說到時候不會有問題，我們總是有辦法的，這種態度是不夠的。」

卡梅倫還就俄羅斯和「伊斯蘭國」對全球構成的威脅發出警告。他說，「西方今天面臨的是真正的威脅，我認為此時此刻不應該分裂西方。」

上周卡梅倫出席歐盟高峰會，就改革方案達成協議，將讓英國在這個28國集團中享有「特殊地位」，他隨後獲得多數內閣成員的支持。

卡梅倫宣佈，英國將於6月23日就英國是否繼續留在歐盟的問題舉行全民公投。

圖片版權 Getty Image caption 倫敦市長約翰遜宣佈支持英國脫離歐盟。這對卡梅倫可說是一個很大的打擊。（資料圖片）

但是在卡梅倫宣佈脫歐公投後，在他領導的執政保守黨內已經有100多名議員，接近該黨議員的三分之一表態，支持英國脫離歐盟，其中包括倫敦市長約翰遜。

約翰遜周日宣佈，他支持英國脫離歐盟。這對卡梅倫可說是一個很大的打擊，對被視為有意挑戰未來首相地位的約翰遜，也是一場豪賭。

約翰遜向媒體表示，歐盟幾十年來的發展，如今卻正處於民主失控的危險；他主張英國應脫離歐盟，並重新與歐盟建立更多貿易與合作的新關係。

約翰遜表示，最不想作的就是對抗卡梅倫或政府，但支持脫離歐盟，因為他希望英國人民有更好的合約，為民眾省錢、並要回控制權。

（撰稿/責編：路西）