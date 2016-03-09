不滿政府決定 英國初級醫生第三次大罷工
- 2016年 3月 9日
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從星期三（3月9日）早晨8點開始， 英國初級醫生再次舉行48小時的大罷工。
之前，初級醫生曾在今年的1月和2月份舉行過兩次罷工，但是這次的罷工是時間最長的一次。
上月，英國政府宣佈將強制執行新的合同。正是由於周末工作時間與薪酬問題導致雙方未能達成和解，引發再次罷工行動。
由於罷工，大約有5000個問診和日常治療手術等項目將被推遲或取消。
公眾支持
即使這樣，根據一份問卷調查顯示，大多數的英國公眾還是支持初級醫生的罷工行動。
但是，調查也顯示，更多比例的公眾認為醫生和政府雙方都有責任。
英國全民醫療保健系統（NHS）的負責人警告說，罷工將令醫療系統「難於」應付。
但各大醫院的急診還照常接待患者。
（編譯:凱露 責編：歐陽成）