英國街頭乞討者患難之情終成眷屬

圖片版權 Image caption 傑克說他因為周圍善心人的慷慨捐助而感到謙卑。

英國一名街頭露宿者向一名路過的女子乞討，沒想到該女子當時也山窮水盡，他反而向她施捨，多年後兩人終成眷屬。

傑克·里查德森（Jack Richardson）2013年在布里斯托街上乞討，他當時向路過的托尼·奧斯本（Toni Osborne）乞討零錢。

沒想到托尼當場潸然淚下，因為當時她連自己家裏電費都付不起沒法點燈，結果傑克反而向托尼施捨了50便士（0.5英鎊），讓她能夠使用插卡電表買電。

傑克後來在街頭出售慈善雜誌「The Big Issue」為生，去年他向托尼求婚，兩人終成眷屬，印證了「患難見真情」這句話。

傑克說，「我向她乞討零錢，當時快要過聖誕節了，可是她聖誕燈都沒錢點燈了，當場潸然淚下，所以我給她一點錢。」

「後來我開始賣慈善雜誌，她也在附近找到了工作，我們每個星期都見面。」

圖片版權 Image caption 傑克說一個「身材相當」的人，免費向他出借一套阿曼尼結婚西服。

當時傑克在一個地下停車場裏露宿過夜，後來停車場被封閉，托尼讓傑克住進自己家裏，兩人成為男女朋友。

兩年後，他們凖備結婚，並且收到了身邊無數好心人為他們的婚禮善心捐助。

「我們存夠了托尼新娘禮服的錢，買雜誌的顧客主動幫忙烘烤婚禮蛋糕。」

圖片版權 Image caption 傑克說，「我要給我心愛的人她應得的婚禮。」

他們兩人原本凖備在婚禮登記處舉行簡樸結婚儀式，但是傑克在慈善廚房遇到的一名牧師主動提供免費教堂婚禮和主持儀式。

其他為他們婚禮幫忙的還有葡萄酒商、攝影師、髮型師，還有一個「身材相當」的人，免費向傑克出借一套名牌阿曼尼結婚西服。

傑克說，「我本來沒辦法滿足我心愛的人她應該享受的婚禮排場，但靠著周圍人的善心捐助，我現在可以做到了。」

慈善雜誌「The Big Issue」的一名發言人說，「我們真心為傑克和托尼感到高興，這實在是件大好事。」

（編譯：友義，責編：立行）