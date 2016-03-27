英格蘭老師加緊行動全面抵制小學考試

圖片版權 PA

英格蘭教師工會周日（３月２７日）召開年會，一致同意就全面抵制小學進行考試投票表決。

教師工會負責人表示，工會將考慮在2017年夏天就此表決。

在這一決定作出之前，有指稱說，英國的英格蘭地區小學生是「全歐洲考試最多的」。

在教師工會年會上，有代表警告說，現在的小學已經成為「考試工廠」。

代表們批評就小學成績評估所作的「亂改」，並投票贊成就全面抵制小學生參加考試投票表決。

目前，英格蘭小學中的7歲和11歲學童以及剛入學的學童共參加三次全國考試。

英國教育部門表示，抵制考試將只會「打亂兒童的教育」。

教師們提出最多意見的考試是英格蘭小學入學新生的「摸底考試」（baseline tests），因為該考試的對象是剛剛進入小學的5歲左右的幼童。

這一考試旨在了解學生的入學情況，為小學今後幾年的學習提供一個評估基礎。

不過，與會者批評說，「摸底考試」不應該是剛入學一個半月的預備班小學生教育的重點，他們更應該學會與小朋友相處，而不是「坐下來，鸚鵡學舌」。

代表們還批評「考試文化」，警告目前的小學評估計劃將使小學預備班、一年級、二年級和六年級學生都面臨考試壓力。

老師們警告說，過分重視考試將使教學大綱過於狹窄，限制學生的創造力，使各學校更看重學校成績排名而非因材施教。

英國教育部發言人對此回應稱，家長有權期望學校進行考試，顯示小學生在畢業時掌握了正確的數學和語文基礎。

（編譯/責編：羅玲）