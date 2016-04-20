英國女王90歲壽辰將至 威廉王子向祖母致敬

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英國女王90大壽前夕，威廉王子接受BBC採訪，並回應外界對他的批判表示：時候到了將承擔更多王室責任。

威廉王子表示，女王一直以來都恪盡好君主之責，樹立了一個「楷模榜樣」。

為慶祝伊麗莎白二世女王誕辰90週年，白金漢宮還公布了一張為紀念郵票拍攝的王室祖孫四代照片。

威廉王子向BBC表示：「我認為女王的職責和服務精神、她的大度容忍、她對其他人的重情重義，對我來說都極其重要，這些也是一個理想君主的楷模榜樣。」

最近幾個月，威廉王子對承擔王室責任的態度在某些方面遭到質疑，某些報紙的標題甚至將威廉王子稱為「躲避工作的威廉」。

對此，威廉王子表示，自己並非視而不見，但也沒有對這些批判耿耿於懷。

「我非常認真對待自己的責任，但這關係到在恰當的時機找到自己的方式。如果自己不加小心，責任可能會在你很小的時候就變成沉重的包袱。我想應該是逐漸發展自己，融入角色和責任。」

威廉王子還強調，很重視自己的空中救護飛行員的工作，以及他與家人相處的時間。

威廉王子說，他的父親和祖母都對他目前不全方位承擔王室責任全力支持。不過，當時機成熟他該接手更多責任時，他將會是第一個舉手承擔責任的人。

（編譯：羅玲 責編：歐陽成）