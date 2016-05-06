英國選舉：蘇格蘭三分天下 倫敦或出穆斯林市長

圖片版權 Getty Image caption 主張蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨三度獲得議會多數，但一黨獨大的局面已不再 - 圖為蘇格蘭民族黨黨魁回到選區促選

綜合市政、地方議會改選和國家議會兩區補選的被稱為「超級星期四」的英國選舉日結果周五（5月6日）陸續出籠。

截至BBC中文網記者發稿，曾一度幾乎壟斷蘇格蘭地方議會的蘇格蘭民族黨（蘇民）雖然仍保持了第一大黨地位，但已失去超半數席位的絕對多數；堅決主張英國脫離歐盟的英國獨立黨（英獨）在維持全國得票率同時，首度在威爾士贏得地方議席。

近來「左轉」的工黨在蘇格蘭支持率繼續滑坡，但是在英格蘭則穩住了陣腳；而受到國際國內矚目的倫敦市長選舉，很可能選出這個世界大都市歷史上首位穆斯林市長。

蘇格蘭三分天下

主張蘇格蘭脫離聯合王國獨立的蘇民雖然在地方議會選舉中完成了史無前例的三連任，但最終未能獲得上屆幾乎壟斷議會絕對多數席位。

在蘇格蘭議會總共129席中，蘇民獲得63席，保持第一大黨地位。保守黨從只有個位數字議席的窘境反彈，一舉奪得31席，躍升第二大黨地位，原為第二的工黨則下滑至24席僅排第三。

蘇格蘭政壇開始呈現三分局面，蘇格蘭民族黨的一黨獨大趨勢受到一定遏制。

有分析人士指出，選民心態變化與石油價格大跌、對北海石油生產依賴嚴重的蘇格蘭經濟受挫等原因不無關係。

工黨穩住英格蘭

圖片版權 Reuters Image caption 工黨黨魁科爾賓（右）和影子財相麥克唐納（左）被工黨內部原布萊爾派人士指責左傾

近來因選出左翼黨魁科爾賓而被媒體廣泛批評意識形態左轉，甚至有可能因地方選舉結果發生內訌的英國工黨，這次雖然在蘇格蘭表現不佳，失去第二大黨地位，但是在英格蘭地方選舉中則基本保持了原有地盤。

分析人士指出，雖然工黨在全國的總體得票率下滑了6%，但是由於執政保守黨的得票率也相應下滑，使得工黨得以基本保持對原有地方和市政議會的基本多數控制。

從得票率層面看，英國獨立黨和威爾士獨立黨，以及自由民主黨等一些「邊緣」政黨的點票率穩中有升，分散了兩個主流大黨的選票，也是英格蘭市政議會選舉基本沒有大意外的主要原因。

英獨黨再有突破

英國獨立黨自從上屆大選中首度在國家議會中獲得一個議席之後，此次再度創造歷史，在威爾士地方議會中至少已贏得60席位中的6席。

曾在威爾士長期保持絕對優勢的工黨，此次繼續保持地方議會多數但得票率有所下滑，所控席位也失去超半數的絕對多數，僅佔29席。

另外，主張威爾士獨立的威爾士黨獲得11席，保守黨穩中有退獲得9席，自民黨1席。

倫敦或有穆斯林市長

圖片版權 Getty Image caption 工黨候選人薩迪克·汗很可能成為這個世界級都市歷史上的第一位穆斯林市長

在眾多地方選舉中，獨佔英國經濟四分之一強的國際大都市倫敦自然備受矚目。

而從選前民調和截至發稿時間的所有投票站出口民調結果都似乎顯示，倫敦人很可能將選出有史以來第一位穆斯林市長。

工黨市長候選人薩迪克·汗（Sadiq Khan）選前民調一直一路領先主要競爭對手保守黨候選人扎克·古德史密斯（Zac Goldsmith）。

倫敦住房難，房價、租價過高，公共交通費用高昂，公共服務跟不上人口增長，交通狀況不斷惡化，警力資源不斷遭遇裁減等等話題都是這次競選期間民眾關心的焦點。

倫敦市長選舉點票仍在進行中，據悉最終結果將在倫敦時間5月6日晚間公布。

（編譯：晧宇 / 責編：歐陽成）