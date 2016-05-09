伊戰調查報告幾經周折 英國確定發表日期

Image caption 英國前首相布萊爾曾兩次接受調查小組的聆訊。

英國官方組建的調查委員會主席柴考特表示，伊拉克戰爭調查報告將於7月6日發表。這個有關調查前首相布萊爾當政期間讓英國捲入伊拉克戰爭的報告在過去幾年幾經波折。

柴考特說，這份報告的國家安全審查已經完成，報告將完整發表，不會有任何刪節。

他補充說，在2003年到2009年伊拉克戰爭期間陣亡的179名英軍家屬將優先阿奎看到這份報告。

英國首相卡梅倫表示，該報告發表日期的公布是個「好消息」。

曾把英國捲入在伊拉克的軍事行動、並兩次在調查過程中接受聆訊舉證的英國前首相布萊爾的發言人說，布萊爾「對調查報道發表日期的確定表示歡迎」。

伊拉克戰爭的調查始於2009年。英軍在伊拉克戰爭中參加到由美國領導的聯軍，並推翻了薩達姆在伊拉克的統治。此後，英軍在伊拉克駐扎長達6年。

「校對」

該調查的最後一次聆訊在2011年。之所以調查報告拖了這麼久才得以確定發表日期，起初的原因是報告中的哪些秘密文件能公之於眾的談判曠日持久，這些秘密文件包括時任英國首相布萊爾和時任美國總統布什的書信往來。

另一個令該報告久久不能出台的原因來自於被傳喚的證人在拖延時間。此前，負責該調查報告的小組給被傳喚證人太長的回復期限的做法，受到外界批評。

調查委員會主席柴考特稱，該報告最終版本的字數超過250萬字。發表日期定於7月初也為「最後的校對、排版和印刷，以及按照要求出版電子版」留出充裕的時間。

他在寫給英國首相卡梅倫的信中說：「調查報告中涉及國家安全的審查環節已經完成，報告也不需要再進行刪節。」他寫道：「我本人對完成該調查報告所把握的速度表示感激。」

曾對調查報告遲遲不能交稿而感到焦慮的卡梅倫在回信中寫道：「能在兩周內完成對涉及國家安全的內容核查、以及無需進一步刪節，真的是一個好消息。」

曾在布萊爾政府出任外相並直接參與英軍出兵伊拉克的斯特勞表示，他對該調查報告明確出版日期感到「非常欣慰」。斯特勞本人也曾在調查過程中接受過調查小組的聆訊。

「正得其時」

斯特勞對BBC表示，這是一項「工程浩大的任務」，並希望這份報告能盡可能「闡述得全面」。

他說：「我對調查報告終於得以完成感到高興。這項工作從起步到現在已經7年了，我熱切地希望看到柴考特和調查小組取得的最終調查結果。」

他說：「出兵伊拉克是一項不僅重要、而且飽受爭議的決策，調查小組在沒有時間壓力的情況下完成報告是正確的做法。」

前英國自由民主黨領導人阿什當表示，這份報告即將公之於眾「正得其時」。他說，儘管他尊重柴考特的獨立性，但希望今後的任何調查能更有效地利用時間。

他說：「人們總說正義被拖延、被詆譭，所以任何拖延都是不幸的。現在的問題是，以後我們應該怎麼辦。未來的任何調查都應該比這次做得好。」

從軍的兒子在2004年伊拉克巴士拉炸彈襲擊中陣亡的金特爾說：「我們對調查報告確定發表日期都感到高興。我們希望能從報告裏看到我們想看到的內容。」

柴考特說，只要有足夠證據證明，他決不會在報告中「各打五十大板」把罪責均攤，不管是有關參與伊拉克戰爭的決策、還是戰後重建的凖備。

（責編：路西）