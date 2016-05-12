倫敦反腐峰會 英首相宣佈房地產反腐措施

圖片版權 Getty Image caption 卡梅在倫敦與各國領袖召開反腐峰會，商討打擊腐敗的的措施。

英國首相卡梅倫周四（12日）主持國際反腐敗峰會，並宣佈在英國持有物業的離岸公司必須公開註冊其幕後的最終所有人。

這項措施是為了阻止有腐敗行為的個人或國家轉移資產、洗錢或者通過倫敦的物業市場隱藏非法資金。

包括尼日利亞、阿富汗在內的多個國家也可能會致力開啟註冊公司真正幕後所有者的體系。

卡梅倫周四在倫敦與各國領袖召開會議商討打擊腐敗的的措施，約有50個國家和地區的代表將出席，包括美國國務卿克里以及阿富汗、尼日利亞、哥倫比亞等國的總統。

但有批評者質疑，他的目標可能受到阻力。一方面是因為英國對避免天堂的容忍，另一方面則是他本人曾經將一些與會國家形容為「極度腐敗」。

唐寧街表示，卡梅倫要求持有英國物業的外國公司註冊的計劃，將包括已經在英國擁有物業和正在尋求購買物業的公司。

唐寧街的聲明還說，註冊將意味著「有腐敗行為的個人或國家將不再能夠借助倫敦的物業市場轉移資產、洗錢或者隱藏非法資金，也不會再從我們的公共資金中獲益」。

聲明表示，外國公司在英格蘭和威爾士擁有10萬套物業，其中有超過4.4萬套是在倫敦。

卡梅倫宣佈，英國一些海外領土和王冠屬地將會加入另外33個國家的行列，同意共享各自註冊的公司持有者資料，警方將可以獲取有關的信息。

他還宣佈計劃，在倫敦設立新的反腐敗協調中心，以及更廣泛的打擊措施，針對那些未能阻止本公司內部的欺詐和洗錢行為的企業行政人員。

「在我們當今的世界裏，很多問題的核心都是來自腐敗，」卡梅倫在峰會之前發表於《衛報》上的一篇文章說。

「它破壞了就業，阻礙了增長，每年對世界經濟造成的損失以十億英鎊計。」

「腐敗的政府吸走資金，阻止努力工作的人們在經濟增長中獲得本該屬於他們的金錢和福利，從而將最貧窮的人困在最絕望的境地之中。」

（編譯：列爾 責編：蕭爾）