「留歐派險勝將導致第二次英國歐盟公投」

圖片版權 Getty Image caption 法拉奇希望贏得這一次公投

英國獨立黨黨魁法拉奇表示：「假若歐盟公投結果是留歐派以微弱多數勝出，那麼就這個問題舉行第二次公投的要求將勢不可當。」

獨立黨主張英國脫離歐洲聯盟。法拉奇認為脫歐派正邁向勝利。

英國選民將在6月23日投票決定英國留在歐盟內或者脫離這個聯盟。

法拉奇在接受BBC的訪問中表示，他並非認輸，他認為脫歐派將勝出。

「可是，假若我們僅輸了一點點，那麼將會有很多人覺得首相沒有公平地取勝，特別是在保守黨內，這些人會認為留歐派比較脫歐派用了更多選舉經費，令脫歐派感到憤概。」

唐寧街首相府十號就法拉奇所言回應說，這反映法拉奇失去了取勝的信心。

脫歐派人士批評政府花了納稅人900萬英鎊宣傳英國繼續留在歐盟內，英國2700萬家庭均收到有關的傳單。英國首相卡梅倫辯護說，政府在這次選舉中「並非中立」，有責任向選民闡述「事實」。

脫歐派則聲稱這是「一面倒宣傳攻勢」，超過了官方許可的700萬英鎊經費。

卡梅倫表示，就英國歐盟地位舉行第二次公投的想法「不值一提」。

BBC政治事務記者沃爾卡指出，卡梅倫希望6月23日的公投徹底解決留歐脫歐爭議，險勝的結果將帶來第二次公投的壓力，而卡梅倫更希望在這次公投後修複因為歐盟議題產生的黨內分歧。

法拉奇否認他的建議為脫歐派帶來壓力，他說不會將第二次公投放在脫歐派的議程中，「我不想舉行第二次公投，我希望贏了這一次。」

（編譯：葉珊 / 責編：董樂）