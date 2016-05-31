英國一大學塵封明朝瓷器拍出3百萬英鎊

Image caption 英國西米德蘭斯塔福德郡大學曾經塵封在櫃子裏的一件明朝瓷器在香港以317萬英鎊的價格出售。

英國西米德蘭斯塔福德郡大學曾經塵封在櫃子裏的一件明朝瓷器在香港以317萬英鎊的價格出售。

這件明宣德年制青花海水雲龍紋高足杯是斯塔福德郡大學偶然發現的一批古董之一，它被認為是1425年為宣德皇帝製作。

雖然原來預計拍賣價為200萬英鎊，它在香港的一場拍賣會上以317萬被一名匿名買家購買。

斯塔福德郡大學的弗拉維亞·斯旺教授說，她對拍賣結果「非常高興」，拍賣資金將用來資助建立一個全英陶瓷中心。

有關這批瓷器的原來的主人信息很少，僅知道他的名字叫歐內斯特·桑希爾，他原來是在倫敦的一名化學家。

在二戰期間為了躲避轟炸，他捐贈了270多件他的收藏品。

斯旺教授說，她上世紀70年代偶然在和斯塔福德郡大學陶瓷技術系主任的對話時，發現了這批收藏。

那位主任告訴她說，在他走廊櫃子裏塞滿一堆塵封的老罐子，問她是否想看看。

包括上述高足杯在內的這批瓷器發現後被大學收藏，而高足杯去年重新被沽價。

餘下的瓷器仍在米德蘭某秘密地點保存。