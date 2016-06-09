英國與歐盟：去留爭議之五 —— 移民

2016年6月9日

英國6月23日就是否脫離歐盟舉行全民公投。圍繞保留還是拋棄歐盟成員資格，去、留雙方在諸多議題上針鋒相對。除了經貿、移民、主權和法律、國際地位和影響力等重大議題，教育科研、旅行、工資待遇等，也是民眾關注的焦點。

移民問題對英國選民來或許是最重要也最令人情緒化的議題之一。每一個移民都在影響著經濟、增長、財富、公共服務開支和整個社會的形態肌理。

數據顯示，在英國居住的歐盟國家公民(英國公民除外)有300萬人，其中三分之二是1993年以後來英國；在英國有確定工作的歐盟公民也佔總數的三分之二。2004年以後大量東歐勞工進入英國。

歐盟負責什麼?

成員國之間人員自由流動是歐盟的根本原則之一，沒有討價還價的餘地。申根協議國的公民在區內旅行不需要護照，申根協議區一個國家的簽證其他國家都接受。英國沒有加入申根協議區。

歐盟目前仍在應對嚴重的地中海難民危機。

歐盟不管什麼？

非歐盟國家公民移居到歐盟哪個成員國不屬於它管轄。

國際難民事務法規和各國依法需要承擔的責任義務，也跟布魯塞爾無關。

歐盟希望協調各國現行難民政策，但對遍及歐陸的難民危機仍倍感掙扎。布魯塞爾提出各國分擔難民名額，但無權強迫各國接受。

英國和法國、比利時商定把英吉利海峽邊境上的邊檢移到歐洲大陸一側，這也跟布魯塞爾無關。

英國可以限制歐盟公民從英國轉回母國的兒童福利，對歐盟勞工在英國的在職福利加以限制。

脫歐派說：

福利方面的「緊急剎車」措施無助於減少移民人數，因為歐盟移民大多是年輕勞工，不是來拿福利的。

歐盟內部自由流動的規定對其他國家的高技術人才是一種歧視。如果英國不脫離歐盟，對本國的移民問題就無法控制。

留歐派說：

人員自由流動有利於英國經濟。雇主可以較容易招聘人工低廉或技能相配的雇員，這對英國的國際競爭力有幫助。