歐盟貿易專員：英國脫歐後才能談判貿易關係

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歐盟貿易專員塞西莉亞•馬姆斯特羅姆(Cecilia Malmström)說，英國只有在脫離歐盟之後才能開始談判與歐盟的貿易關係。

她在接受BBC電視訪談中說，「先退出，然後才開始談判。」

她說，按歐盟的規定，英國脫歐後就成了「第三國」，也就是說在新貿易協議達成之前，英國與歐盟的貿易要按照世貿組織的規則進行。

加拿大與歐盟最近達成的貿易協議用了7年才談成。該貿易協議還要得到所有歐盟成員國批准，所以在生效前還需費時一到兩年。

馬姆斯特羅姆強調說，英國與歐盟建立新貿易關係的具體會談在英國在政治上脫離歐盟程序完成之後才應開始。

她說，「實際上有兩個談判。第一，你先退出，然後你談判新的關係，不論這將是一種什麼關係。」

「我們注意到並尊重公決結果，但它沒有法律效力。首先必須有通知，我希望下一個首相將很快做這件事。然後這個程序才能開始。」

記者問遵守這樣一個程序是否會損害所有歐盟成員國的經濟，馬姆斯特羅姆回答，「是的，但是投票結果是非常清楚的。」

她說，英國一向捍衛自由貿易原則，因此看到英國要離開歐盟，她感到「悲傷」。