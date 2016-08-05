沙遜勛爵：脫歐沒有動搖英中關係基本構架

圖片版權 Image caption 英中貿易協會主席沙遜勛爵認為現任財相哈蒙德和奧斯本一樣重視與中國的關係。

8月4日，英中貿易協會主席沙遜勛爵（Lord Sassoon）向BBC中文網表示，英國的「脫歐」並沒有動搖英中關係基本構架。

他還說，現任財相哈蒙德對華關係的積極態度「不會遜於前任奧斯本」。

沙遜勛爵曾任卡梅倫政府時期的財政部商業大臣。他也是推動奧斯本與中國『黃金十年』關係的幹將之一。

約10天前，沙遜勛爵隨哈蒙德在北京參加了由中國銀行董事長田國立主持的中英金融服務圓桌會議。他表示，脫歐後英中關係的不明朗性，但此次會面後變得積極樂觀起來。

沙遜勛爵說：「脫歐後，我期待中國會仍然視英國為重要投資對象，但不能確定。直到十天前與中國官員面對面交談，了解他們的擔憂，告訴他們那些不確定性是短暫的，脫歐帶來的更多是機會，我發現英中關係的基本構架沒有動搖。中國投資者仍然視英國為重要投資國家。我們雙方談論了在倫敦金融城未來地位、人民幣國際化等各項議題的合作，每一項議題都非常積極。」

他還表示：「我非常了解兩位財相。他們性格不同。我非常讚賞的是：在英中的『黃金十年』關係中，奧斯本起了主導性的作用。哈蒙德對中國的態度會和奧斯本類似。他非常了解中國，今年1月曾以外相身份成功訪問中國。作了財相後，我相信中國是他第一個出訪之國，這亦證明他高度重視與中國的關係。」

前段時間，首相梅決定推遲批准欣克利角核電站項目，這似乎給中英關係造成了某種不確定性。哈蒙德的對華政策與態度，會得到新首相特里莎·梅的全力支持嗎？

勛爵回答道：「首相府沒有告訴我們，在核項目上他們到底在觀察什麼？我們只是在猜測。哈蒙德與梅有多年良好的工作合作關係與友誼。等九月梅參加二十國集團杭州峰會時，我們可能就知道了。希望欣克利角核項目能夠很快回到原軌，繼續推進。」