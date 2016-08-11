英國首相特里莎·梅將前往瑞士度假

圖片版權 AP Image caption 唐寧街稱梅此行只為度假，不辦公事。

唐寧街10號宣佈英國首相特里莎·梅將前往瑞士度暑假。瑞士為非歐盟或者歐洲經濟區成員國。但在1972年同歐盟簽訂了第一份自由貿易協議。

英國前任首相卡梅倫常在英國南部的康沃爾度假，但也去像意大利、葡萄牙和西班牙的加那利群島。

特里莎·梅將於8月24號返回英國。

唐寧街10號稱特里莎·梅此行為休假，並沒有要和瑞士展開談判的打算。

英國《衛報》評論稱，特里莎·梅將飛往一塊「中立的土地」。

《衛報》稱：「瑞士的中立象徵能讓梅在英國脫歐公投後喘口氣。再則，瑞士的阿爾卑斯山脈風景也是吸引梅去的主要原因。」

此前特里莎·梅表示她喜歡徒步，並將和丈夫一同在瑞士登山。

2007年特里莎·梅告訴英國《電訊報》稱，她25年前去了瑞士，並認為瑞士是「夏季遠足的最佳選擇。」

《電訊報》周四稱，特里莎·梅將是繼前首相繼切爾後第一位前往瑞士度假的首相。

法新社稱，特里莎·梅休假返工後將有非常繁忙的日程安排。她將在9月4號中國杭州舉行的G20峰會與俄羅斯總統普金會面。

外界也期望她能就欣克力角核電項目的未來展開討論。該項目由法國核電集團EDF主導，中國投資方也參與其中。