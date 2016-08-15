何時啟動退歐條款 英國政府面臨壓力

Image caption 英國政府至今也未能明確何時啟動退歐條款。

英國首相特裏莎梅此前表示，她不會在今年啟動《里斯本條約》的第50款、即退歐條款。

外界曾普遍認為，英國將在明年初啟動這一條款。

近期外界傳言說，英國要等到2017年以後才會啟動退歐條款，唐寧街在威斯敏斯特例行記者會上拒絕確認這一說法。

英國首相府只是說「英國政府國家機器盡全力」支持英國退出歐盟的公投決定。

英國公投決定退出歐盟後，部分退歐陣營的人呼籲英國政府必須即刻啟動為期兩年的退歐程序的「第50項條款」。

Image caption 支持英國退出歐盟的民眾呼籲英國政府應立即啟動退歐條款。

雖然正在瑞士度假的特裏莎梅表示，不會在今年啟動這一條款，但在英國政府專門負責此事的「退歐大臣」戴維斯預計，英國政府啟動這一條款的時間會在「明年以前或明年初」。

「任務複雜」

如果英國政府不能在2017年啟動退歐條款的話，英國恐怕要等到下屆大選的2020年才會正式退出歐盟。

英國首相府稱，退歐是「一項嚴肅而十分複雜的任務」。

英國首相發言人說：「退歐是首要任務，英國政府必須落實退歐，並且讓英國退歐後依然成功。 」

此前英國外交大臣約翰遜和國際貿易大臣福克斯之間發生「爭奪地盤」。

在英國《星期日電訊報》獲取的郵件裏，福克斯要求約翰遜執掌的外交部交出部分權力。

福克斯在信中對約翰遜說，有關經濟外交的職權應該從外交部移交到國際貿易部。

目前英國政府的退歐工作交由三位內閣成員及其部門完成：約翰遜的外交部、福克斯的國際貿易部和負責英國退出歐盟的國務大臣戴維斯。

國際貿易部、和退歐國務大臣的部門均是在英國公投決定退出歐盟後新組建的。

福克斯在信中說，把目前外交部有關海外經濟政策的職權移交給他的國際貿易部會「更合理」，如此可以「在貿易和投資問題上責權明晰」。

福克斯表示，他的提議將使得外交部「在外交和國家安全方面承擔明確職責」，這部分職責還包括監管英國各情報部門。

英國外交部發言人對此表示：「我們不會對任何洩露的文件做任何評論。」

Image caption 約翰遜和福克斯曾在脫歐公投期間併肩作戰。

該發言人說：「外交部與其它英國政府部門一道，也將一少部分有相關經驗的員工調派到新成立的國際貿易部。政府內部的人員調動是為了確保英國能成功退出歐盟。」

機能障礙

英國在野黨工黨表示，退歐工作由多個部門分擔是一定會出現「搶地盤」這類事的。

英國影子內閣外交大臣桑伯裏指出，特裏莎梅當初創建這幾個部門，「不是為了退歐協調工作，而是純屬要收買福克斯、約翰遜和戴維斯」。

她說：「這麼一來出現政府機能障礙、和搶地盤這類事也就在所難免了。他們之間互相爭搶攬活，其實本來由外交部一家統領就行。」

她警告說：「該是停止內訌，一致以國家利益為重的時候了。」

英國保守黨議員、前外交次長伯特對BBC說，這是因為政府的新部門都希望做出點兒成績來。

他說，約翰遜、福克斯和戴維斯都沒有「團隊工作記錄」，但他們現在應該「學著展示團隊精神了」。