朝駐英外交官攜家人叛逃「第三國申請庇護」

Image caption 朝鮮大使館位於倫敦西區。

BBC獲悉，一位在英國倫敦工作的朝鮮外交官本月初帶著家人叛逃，到第三國申請避難。

這位名叫Thae Yong Ho的外交官是朝鮮駐倫敦大使的副手，負責向英國公眾宣傳朝鮮的形像。

據報道，他和妻子以及家人居住在倫敦西區，在英國生活了10年，但是在幾周前失去聯絡。

英國外交部和朝鮮駐英大使館都沒有就此事發表評論。

韓國《中央日報》報道，「朝鮮駐倫敦一名外交官已經開始在第三國申請庇護。」

報道引述匿名消息來源說，「朝鮮大使館希望找到這名外交官的下落，但是未能成功。」

報道還說，在這種背景下，「第三國」意味著既不是朝鮮，也不是韓國。

據悉，這名叛逃的外交官在英國的任務是監測那些住在倫敦周邊的「脫北者」、引導英國對朝鮮的輿論，並處理常規的領事業務等。

英國皇家國際事務研究所亞洲事務專家約翰·尼爾森-賴特表示，「這次高級官員叛逃事件，如果得到證實，將會使朝鮮政權感到非常難堪。」

他說，「鑒於派駐人員數量以及投入相當資源維持使館運作，倫敦一直是朝鮮的外交重點。」

他還指出，「這樣的叛逃事件對於英國及其盟國來說，很可能具有很高的情報價值。」

今年5月份上任的朝鮮外長李永昊就是前朝鮮駐倫敦大使。

目前脫離朝鮮政權的百姓、官員越來越多。今年4月初，中國寧波一家朝鮮餐廳的13名員工集體投奔韓國， 隨後在陝西一家朝鮮餐廳的3名員工投奔韓國。

7月底一名參加國際數學奧林匹克的朝鮮學生，進入韓國駐香港領事館，要求政治庇護。值得一提的事，這些投 奔韓國的朝鮮人都是來自「政治可靠」的家庭。