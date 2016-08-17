韓國證實朝鮮駐英公使攜家人叛逃首爾

圖片版權 Getty Images Image caption 太勇浩(右)在目前叛逃的朝鮮外交官中屬於最高級別

韓國官員星期三（9月17日）證實，朝鮮駐英國大使館公使太勇浩（音）已攜同妻子兒女抵達首爾。

韓聯社引述韓國統一部發言人鄭俊熙說，太勇浩和家人在接受韓政府保護的同時，正根據有關機構的規定走相關程序。

鄭俊熙表示，太勇浩位居朝鮮駐英國大使館第二把交椅，僅排在大使玄鶴峰後，在目前叛逃的朝鮮外交官中屬於最高級別。

鄭俊熙還指出，如此高層的外交官棄朝投韓實屬例外。

太勇浩本月初帶著家人離開英國，到第三國申請避難。

Image caption 朝鮮大使館設在倫敦西區一座民宅裏

他和妻子以及家人居住在倫敦西區，在英國生活了10年，但是在幾周前失去聯絡。

英國外交部和朝鮮駐英大使館都沒有就此事發表評論。

據信，太勇浩在英國的任務是監測那些住在倫敦周邊的「脫北者」、引導英國對朝鮮的輿論，並處理常規的領事業務等。

英國皇家國際事務研究所亞洲事務專家約翰·尼爾森-賴特曾表示，「這次高級官員叛逃事件，如果得到證實，將會使朝鮮政權感到非常難堪。」

他說，「鑒於派駐人員數量以及投入相當資源維持使館運作，倫敦一直是朝鮮的外交重點。」

他還指出，「這樣的叛逃事件對於英國及其盟國來說，很可能具有很高的情報價值。」

今年5月份上任的朝鮮外長李永昊就是前朝鮮駐倫敦大使。

目前脫離朝鮮政權的百姓、官員越來越多。今年4月初，中國寧波一家朝鮮餐廳的13名員工集體投奔韓國， 隨後在陝西一家朝鮮餐廳的3名員工投奔韓國。

7月底一名參加國際數學奧林匹克的朝鮮學生，進入韓國駐香港領事館，要求政治庇護。值得一提的事，這些投 奔韓國的朝鮮人都是來自「政治可靠」的家庭。