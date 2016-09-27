英國防大臣：歐盟擬建軍將破壞北約作用

圖片版權 EPA Image caption 英國國防大臣法倫：英國堅持以北約為基石的國防政策

在斯洛伐克參加歐盟國家國防部長非正式會談時，英國國防大臣法倫說，歐盟成立軍隊會破壞北約所扮演的角色。

法倫表示，北約必須繼續擔任英國和歐洲防務的「基石」，他同時還說，反對歐盟成立軍隊的國家不是只有英國。

歐洲議會主席舒爾茨則說，英國將不能在加深防務合作方面享有否決權，但是法倫回應說，還有其他國家和英國一樣在這個問題上有所顧慮。

法國和德國計劃稍晚在斯洛伐克首都布拉迪斯拉發的歐盟國防部長非正式會談上，提出深化軍事合作的構想。

法倫向採訪的記者表示，多數的歐盟國家並不認同成立歐盟軍隊的想法，他說「大家同意歐盟需要更加努力，因為面對了恐怖主義、面對了外來移民潮，但是想要以削弱或者是破壞北約來達成目的，是錯誤的」。

2015年，歐盟委員會主席容克開始倡議成立歐盟軍隊，以對抗俄國或者是來自其他方面的威脅。

今年8月，捷克的政府高層說，歐盟需要成立一支軍隊來加強歐盟境內各個國家的安全需要。