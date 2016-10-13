闖英王宮欲「行刺」 中國留學生出庭受審

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在倫敦市中心一家法庭，一名中國留學生被控暗藏刀具試圖闖入白金漢宮，並揚言要刺殺英國女王。

這名留學生名叫張航（Hang Zhang，音譯），現年25歲，就讀於英國謝菲爾德大學。

他被控今年8月12日下午2點45分從大門口闖入白金漢宮，經過一番激烈搏鬥，被警方逮捕。

張航被帶到倫敦市中心警察局，經過搜身發現他的一隻鞋內藏有一把折疊刀。

他向警方透露，他擔心中國大陸特工在跟蹤他。

張航被指控在公共場合非法持有攻擊性武器，周三（12日）通過視頻連線出庭受審，但是他表示不認罪。

檢控官Edward Aydin說，張航8月12日到達白金漢宮時高喊，「有人要殺他」。

警方表示此案與恐怖活動無關。據悉，事發時女王並不在白金漢宮。

Edward Aydin說，「張航說他想見女王，中國政府正在監視他。」

警方當時發現被告的手上寫著「白金漢宮」和「國旗」字跡。

法庭下令張航10月26日出庭接受初步聆訊。但是地點還沒有確定。