蘇格蘭親歐再出新招 單獨締約非緣木求魚？

她在參與BBC節目時說，英國要是脫離歐盟的話，沒必要拉著蘇格蘭「陪綁」，讓蘇格蘭也無法與歐盟單獨締結貿易協議。

她說：「我覺得這是有可能的。」

斯特金髮表這番言論後，英國政府蘇格蘭事務大臣門德爾表示，他不拒絕考慮蘇格蘭政府提交的任何具體方案。

斯特金對BBC說，她領導的蘇格蘭政府正在具化如何與歐盟「單練」，並說：「我們將在未來幾周公布這些提議方案。」

但這位蘇格蘭首席部長稱，她的首選還是去支持英國政府為整個英國與歐盟談判的貿易協議，但這項協議必須令蘇格蘭滿意。

她說：「我們將在這個問題上與英國其它政黨求同存異，以避免英國陷入硬脫歐。這不僅為蘇格蘭、也是為整個英國好。」

她指出：「從沒聽過脫歐就要一定要退出歐盟單一市場，這種做法我相信在議會也不會得到大多數人同意。」

斯特金表示，她並不認為謀求在整個英國都脫離歐盟的情況下，只有蘇格蘭還留在歐盟統一市場是緣木求魚。

她說：「我從不否認謀求這樣的結果會面臨許多挑戰。」

她接著說：「就目前我們所處的從未經歷過的處境而言，我認為我們每個人都有義務去找到一個解決方案。這個方案必須要尊重蘇格蘭民眾在公投中的投票結果，就像英國首相特裏莎梅要尊重英國其它地區的公投結果一樣。」

蘇格蘭的新招

蘇格蘭首席部長斯特金在周六為她所在的蘇格蘭民族黨的大會上發言時，她列出了蘇格蘭貿易和出口的四點計劃：

組建全新的「貿易委員會」融匯商業經驗

通過貿易特使項目吸納蘇格蘭傑出的商業領袖

在柏林搭建永久貿易創新港

將蘇格蘭國際發展部門在歐洲的員工數量翻倍

她對與會的「蘇民黨」黨員們說：「我跟你們說清楚了：我們絕不能允許像約翰遜、或是福克斯這樣的人代表蘇格蘭。」

她比喻說：「他們想要連歐洲的邊兒都不沾，而我們要留在蘇格蘭心向的歐洲的最中心。」

她說：「我們進入了一個新時代。一個全新的政治時代和各種想法角力的新戰場。」

但英國政府蘇格蘭事務大臣門德爾在對蘇格蘭的提議表示不拒絕後，質疑他們另闢蹊徑的做法是否有可能性。

他說：「我認為他們的想法很難實現。」

他同時拒絕表示英國政府是否將否決蘇格蘭希望進行第二次獨立公投的請求。