漫話英倫：「衰仔」好氣味 靚女皆傾倒

圖片版權 Image caption 山貓廣告屏幕截圖

尖嘴猴腮水蛇腰的「衰仔」施了什麼魔法，讓眾靚妹瘋了似的投懷送抱？

一則電視廣告（當然還有巨幅廣告牌），生活在英國的人或許都不陌生：

一位皮膚慘白、弱不禁風，與海灘上個個一身健康古銅色的陽光男女形成鮮明對照的「衰仔」，形隻影單可憐巴巴的蹣跚在沙灘上。

「山貓效應」

「衰仔」拿出一罐什麼東西，往自己身上腋下噴了那麼幾下。

忽啦啦！沙灘上美麗動人、秀色可餐的眾靚女像著了魔，直往「衰仔」身上撲，擋都擋不住，好像「衰仔」往身上塗了蜜，眾靚妹像蜜蜂一樣緊粘在他身上。

這是英國一款男用爽身香水「山貓」，Lynx，的廣告創意，「山貓效應」（Lynx effect）。不需要囉囉嗦嗦王婆賣瓜，沒有語言、文化障礙，一看就明白。

不過，相信多數人看了廣告可能只是咧嘴一樂，欣賞的是它的誇張搞笑，而不會真的相信Lynx香水有如此神力。

性荷爾蒙

且慢！英國的一項最新研究報告顯示，「山貓效應」廣告創意的背後，還真有一定的科學依據。

科學家相信，女性對男性性吸引力潛意識的判斷，是根據男性身體散發的氣味中的性荷爾蒙。 閃腰岔氣、手無縛雞之力的「衰仔」身體散發的性荷爾蒙，遠遠低於身強力壯、滿身肌肉的「雄男」的身體散發的性荷爾蒙。

換句話說，女性的鼻子下意識就把她們的芳心引到了「雄男」身上。

「衰仔」的福音來了！英國紐卡斯爾大學行為與進化研究中心的最新研究報告稱，男用爽身香水可以增強體現肌肉力量的身體自然散發的氣味。

報告作者卡羅蘭·艾倫說，噴香水顯然可以迷惑女性，讓她們難以辨別個體強壯程度的優劣。

換句大白話說，「衰仔」們可以通過噴香水魚目混珠瞞天過海，讓自己在女性眼裏變得更性感。

圖片版權 Image caption 顯然，身體強壯的男性身體散發的氣味中的自然性荷爾蒙足以吸引異性，噴香水反而會掩蓋了「英雄本色」。「山貓效應」更有助於那些性荷爾蒙水平低的人。

聞腋窩

生產Lynx 的商家先別得意忘形，真以為自己的產品有神力；讀者也別懷疑我是在變相為Lynx做廣告。

紐卡斯爾大學的研究顯示，「山貓效應」不只限於山貓香水，而是任何一種爽身香水都有同樣的效果。

紐卡斯爾大學的實驗是這樣進行的。挑選20名志願男士，讓他們在腋下夾著一片收集汗液氣味的棉墊。棉墊吸足了氣味後交給測驗者。

一組239名「氣味評判員」用鼻子聞棉墊但不讓他們看志願者的照片。另一組130名「相面評判員」只看照片，但不讓他們聞氣味。

結果，「氣味組」認為「好聞」有吸引力的，也是「相面組」眼裏的「俊男」。反之，「氣味組」認為「難聞」沒有吸引力的，也是「相面組」眼裏的「衰仔」。

實驗顯示，通過噴施爽神香水，原來被認為「難聞」的「衰仔」們吸引力大增。

但是，試驗同時發現，身強體壯肌肉發達的「雄男」噴施香水後，其吸引力並沒有變化。

報告作者艾倫得出結論說，顯然，身體強壯的男性身體散發的氣味中的自然性荷爾蒙足以吸引異性，噴香水反而會掩蓋了「英雄本色」。「山貓效應」更有助於那些性荷爾蒙水平低的人。

今天的學者們是否想過，古羅馬斗獸場上與猛獸拼死決鬥的角鬥士們流下的汗液，為什麼曾是古羅馬上流社會貴婦人的索求？

壯士的汗液，淑女的「香水」。或許，紐克斯爾大學的試驗，早在古羅馬的斗獸場上驗證過了？