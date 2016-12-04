評論：英國外相約翰遜政策演講內容空洞

圖片版權 Getty Image caption 約翰遜12月2日發表的演講被認為是上任後首次公開闡述外交政策

英國外交大臣約翰遜12月2日在英國皇家國際事務研究所發表的演講，應該被看作是他上任以來首次對其外交政策進行的闡述。

但從他的演講風格、內容和表達方式的粗覽後，發現他的表現並無亮點。

對於大英帝國殖民時期的各種趣聞軼事津津樂道，並從阿富汗說到非洲，這位21世紀的英國外交大臣對曾經，像歌詞唱得那樣「潮起潮落聽我指揮」、但早已灰飛煙滅的大英帝國充滿深深的留戀之情。

問題在於，現在掌控英國外交政策的約翰遜所處的世界裏，英國在充滿密集經濟利益和政治利益的圈子裏不過是個小人物，對各類事務的影響力要比從前小得多。

對於這麼一個圈子而言，約翰遜自以為是的個人風格、以及粗淺的思維方式，已經導致敵對和不利的局面。

其中一個很好的例子就是約翰遜在英國六月份舉行脫歐公投時，對脫歐陣營表現出的極大熱情和支持。

他把自己裝扮成，用他演講時自己的話說，「面向全球的英國」的啦啦隊隊長。

但他的聲明裏如此匱乏政策細節和真實意圖，確實令人驚詫。

這不過就是癡人說夢或是一個理想主義者的政治宣言，而決不是一個如何引導即將脫離最大貿易伙伴和最堅實的安保伙伴的英國如何度過難關的宣言，也沒有幫助英國找到賴以生存的新伙伴。

或許外交大臣更願意以一個擁有勇敢的探索者、初生牛犢和創新人物這般面向全世界的英國而誇誇其談。

他說了那麼多，但僅一次提到了中國，而且還是在說到亞投行的過程中提到的而已。

儘管美國不高興，英國還是讓自己成為亞投行最早的成員國之一。

英國比以往任何時候都需要與中國建立經濟關係，但又往往不認同中國的價值觀，也對中國的安全意圖不夠理解和信任。約翰遜沒有談到如何同這樣同一個國家建立新型關係的計劃。難怪約翰遜在這些重要問題上遮遮掩掩。

約翰遜過去就素有輕率、不愛做凖備卻愛抄近道的口碑，他此次的演講就是明證。在一個個生動的故事背後，卻聽不到真正的政策。

就拿英國謀求和中國簽訂自貿協議來說，果真如此的話，一旦英國脫離歐盟，英國政府真的對英國公司和民眾有信心，相信他們有足夠的技能和姿態與世界第二大經濟體的中國做生意，而且比脫歐前做得還好嗎？

他的上司、英國首相特里莎·梅就已經在推遲就中國投資欣克利角核電站的問題上引發相當的疑慮，儘管最終還是在秋季給這個項目放行。為什麼會造成這種拖延呢？很多類似的問題暴露出英國的期待與希望同自身能力之間所存在的差距。

外交大臣也沒能描繪出一個更加重商、並強調經濟發展的英國如何在與歐洲以及美國取得充分信任的安保關係中，謀求與中國的新貿易關係。

如果中國要求英國在諸如南中國海、以及東中國海、甚至中東問題上、或其它權利和價值觀問題上，保持中立、甚至要支持中國立場時，英國政府將如何決策？

英國政府在此情況下如何面對來自美國和其它歐洲國家要求立場一致的壓力？

脫離歐盟之後，英國是否會變成一個只圖利的國家，誰給的好處多就支持誰？

這些問題又如何和他高舉的民主大旗協調一致？畢竟他反對留在歐盟的一個主要理由是因為他聲稱歐盟是一個不民主的機構。

約翰遜曾經有句名言，那就是他對政策的態度歷來就是魚和熊掌都要兼得，即同時讓兩個對立的問題都得以實現，還能在最後勝出。

但他現在要面臨的將是來自歐洲、美國和亞洲伙伴帶來的最嚴峻的現實。這些國家不會那樣順從，不會對他們認為善待太久的這個國家心存憐憫。

中國是全世界100多個國家的最大的貿易伙伴，在全球氣候變化問題上將發揮巨大作用。但約翰遜的講話沒有反映出對這些問題的任何認識，這令人驚訝。

早在2500年前，中國古代聖賢孔子就曾指出，如果統治者在沒有做好凖備前就帶領百姓陷入衝突或危險的話，統治者就是玩忽職守或是背叛。

約翰遜的此次演講表明，他在英國6月23日舉行脫歐公投前給英國民眾的建議是欠考慮的、甚至是不負責任的。

他或許會從歐洲和中國身上發現，他這個過於自信還往往傲慢的人將在現行的世界中領教到最嚴酷的教訓。

最讓人焦慮的是，可能只有這些國家的憐憫才能挽救約翰遜不把英國帶向一個比現在更危險的境地。