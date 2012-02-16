Image caption 這幅畫2012年情人節傍晚在倫敦拍得天價。

愛爾蘭畫家弗朗西斯·培根（Francis Bacon）的一幅裸女油畫以超過2132萬英鎊的天價拍賣。

這幅被稱為「性激情十足」的名畫成交價比預期價格多了100萬英鎊。

畫中裸女叫亨麗埃塔·莫萊伊斯（Henrietta Moraes）是培根最鐘愛的模特之一。

《亨利埃塔·莫萊伊斯肖像》（The Portrait of Henrietta Moraes）周二（2月14日）晚上在佳士得的拍賣過程同樣充滿了緊張。

一位匿名買家通過電話擊敗了另外兩位通過電話競拍的匿名買家和一位在拍賣廳的對手，以21,321,250英鎊奪寶。

這幅畫原來預期能拍到2000萬英鎊。它在拍賣前一直由私人收藏了30年，而拍賣前的展示是15年來首次公開亮相。

它現在成了佳士得拍賣行經手的戰後當代藝術作品中價值第二高的作品，僅次於2008年2月以2630萬英鎊成交的另一幅培根名畫Triptych。

《亨利埃塔·莫萊伊斯肖像》創作於1963年。培根在那個時期的作品現在絕大部分由國際畫廊收藏。