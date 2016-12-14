幾內亞前部長被控收中國公司賄賂被捕

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幾內亞前任礦業部長默罕默德·迪亞姆在紐約被捕，他被控接受一家中國公司賄賂而將該國礦業部門交給中方控制。

雖然有關迪亞姆（Mahmoud Thiam）所涉中國公司的名字沒有公布，但過去中國媒體2015年曾報道過涉及中資公司在非洲腐敗的徐京華窩案。

美國曼哈頓地區檢察官普利特·法拉拉表示，50歲的迪亞姆擁有幾內亞和美國雙重國籍，他在其曼哈頓的住處被捕，並將在美國當地時間周二晚些時候出庭。

迪亞姆2009年至2010年出任幾內亞礦業部長。他被控利用權力，通過在香港開設的銀行賬戶，接受了一家中國公司850萬美元的賄賂並洗錢，他用其中375萬美元在紐約買了房子，他的孩子在美國上私人學校，過著豪華生活。

迪亞姆還受到指控稱，作為回報，他讓這家沒有公布名字的中國公司得到幾內亞一系列權益，包括控制了幾乎幾內亞全部礦業。

但迪亞姆的律師說，有關指控以及是陳舊指控，他會洗清被控罪名。

幾內亞是擁有西非最多黃金，鑽石和鐵礦的國家之一，但該國大部分人口生活在赤貧之中。