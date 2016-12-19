俄羅斯駐土耳其大使卡爾洛夫遭槍擊身亡

圖片版權 AP Image caption 俄羅斯駐土耳其大使卡爾洛夫前往參觀攝影展覽

俄羅斯駐土耳其大使卡爾洛夫在土耳其首都安卡拉訪問一間攝影美術館時遭槍擊身亡，同時遭槍擊受傷的還有其他人。

此前一天，土耳其出現抗議示威，抗議俄羅斯對敘利亞的軍事干預。

據俄羅斯媒體報道，卡爾洛夫當時正在參觀一個題為「土耳其人看俄羅斯」的攝影展覽。

報道說，警察控制了槍手。

槍擊現場電視畫面顯示，槍手穿著整齊，高喊，「別忘了阿勒頗，別忘了敘利亞。」

槍手的身份已經得到證實，名叫艾登塔斯，現年22歲，是土耳其防暴警察成員。

目前還不清楚艾登塔斯是否同任何組織有牽連。

圖片版權 AP Image caption 槍手穿著整齊，是22歲的土耳其防暴警察艾登塔斯

土耳其總統埃爾多安在和俄羅斯總統普京通電話之後表示，他們一致認為這是一起「挑釁行為」。

他說，那些想破壞土耳其和俄羅斯兩國關係的人不會得逞。

俄羅斯總統普京發表講話說，這項行動毫無疑問是為了破壞土耳其和俄羅斯雙邊關係的正常化，破壞敘利亞和平進程。

美國國務卿克里說，美國隨時凖備向土耳其和俄羅斯提供援助，對攻擊事件展開調查。

他還說，這次攻擊也是對所有外交人員安全地代表自己國家活動權利的攻擊。

英國外交大臣約翰遜說，對俄羅斯駐土耳其大使遭到謀殺的事件感到震驚，並譴責這一懦夫式的攻擊行為。

德國內政部長德邁齊埃說，德國將同土耳其站在一起，共同打擊恐怖主義。

法國總統奧朗德對這起殺人事件表示強烈的譴責。