墨西哥城煙花市場大爆炸至少26人死亡

你的器材不支持播放多媒體材料 墨西哥城外煙花市場發生大爆炸，造成至少26人死亡。

墨西哥官員表示，墨西哥城外煙花市場發生大爆炸，造成至少26人死亡。

爆炸發生在墨西哥城外約32公里的聖巴布裏多大型煙花市場，爆炸造成數十人受傷。

據來自現場的錄像顯示，爆炸令眾多煙花著火並飛向天空。

警方和救護人員已在現場處置事件。煙花市場發生爆炸的原因尚不清楚。

當局已警告居民不要前往爆炸區域，並保持道路通暢。

圖片版權 AFP Image caption 爆炸發生在墨西哥城外約32公里的聖巴布裏多大型煙花市場。

當地有位司機拍攝到了墨西哥城外煙花市場發生大爆炸的情景。錄像畫面顯示，煙花爆炸後飛向天空，現場濃煙滾滾。

墨西哥城官員表示，當局首要任務是將傷者送往醫院救治，並已派官員趕赴現場處理。

圖片版權 AFP Image caption 煙花市場發生爆炸的原因尚不清楚。圖為一名士兵在爆炸現場警戒。

煙花市場發生首次爆炸後，濃煙籠罩著整個地區，仍不時有煙花爆炸衝上天空。

據警方和救護人員在現場拍攝的照片顯示，一些建築被爆炸的煙花熏黑，有傷員躺在被毀壞的市場攤位旁。

聖巴布裏多大型煙花市場曾在2005年9月發生爆炸事件，造成數十人受傷。