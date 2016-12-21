墨西哥城煙花市場大爆炸至少26人死亡
- 2016年 12月 21日
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墨西哥官員表示，墨西哥城外煙花市場發生大爆炸，造成至少26人死亡。
爆炸發生在墨西哥城外約32公里的聖巴布裏多大型煙花市場，爆炸造成數十人受傷。
據來自現場的錄像顯示，爆炸令眾多煙花著火並飛向天空。
警方和救護人員已在現場處置事件。煙花市場發生爆炸的原因尚不清楚。
當局已警告居民不要前往爆炸區域，並保持道路通暢。
當地有位司機拍攝到了墨西哥城外煙花市場發生大爆炸的情景。錄像畫面顯示，煙花爆炸後飛向天空，現場濃煙滾滾。
墨西哥城官員表示，當局首要任務是將傷者送往醫院救治，並已派官員趕赴現場處理。
煙花市場發生首次爆炸後，濃煙籠罩著整個地區，仍不時有煙花爆炸衝上天空。
據警方和救護人員在現場拍攝的照片顯示，一些建築被爆炸的煙花熏黑，有傷員躺在被毀壞的市場攤位旁。
聖巴布裏多大型煙花市場曾在2005年9月發生爆炸事件，造成數十人受傷。