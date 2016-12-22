視頻：日本新瀉火災燒燬140棟房屋

日本新瀉縣糸魚川市發生大火，強風助長火勢，燒燬市中心140棟房屋。

當地時間周四（12月22日）上午10:30分，大火從糸魚川市市中心一家中國餐館燒起。

當時吹著強勁的南風，火勢快速蔓延。

氣象預報說，日本海海域低氣壓導致中午風速一度高達每小時90公里。

到了下午5:30分，消防隊員仍然在為了滅火而疲於奔命。

糸魚川市發佈疏散通知，大火附近363戶家庭，共700多人疏散到安全地區避難。

警方表示，一名40多歲的女性因為吸入濃煙而送醫治療，另外還有一人輕傷。