聖誕節日 超強颱風「洛坦」重襲菲律賓
- 2016年 12月 25日
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聖誕節日，超強颱風"洛坦"（Nock-Ten）以255公里時速的風力重襲菲律賓東部。
氣象部門說，"洛坦"是在當地時間聖誕節日晚間6時30分抵達卡坦端內斯島（Catanduanes Island）的。
目前尚未有傷亡報告。
此前，菲律賓當局下令東部超過100萬居民緊急撤離。除此之外，數十個港口也被關閉。
菲律賓人對颱風並不陌生。10月份，超強颱風海馬造成至少八人死亡。
菲律賓最近一次最嚴重的風災發生於2013年，颱風海燕在當地造成超過7350人死亡。