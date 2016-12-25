聖誕節日 超強颱風「洛坦」重襲菲律賓

圖片版權 AFP Image caption 此前，菲律賓當局下令東部超過100萬居民緊急撤離。

聖誕節日，超強颱風"洛坦"（Nock-Ten）以255公里時速的風力重襲菲律賓東部。

氣象部門說，"洛坦"是在當地時間聖誕節日晚間6時30分抵達卡坦端內斯島（Catanduanes Island）的。

目前尚未有傷亡報告。

圖片版權 Reuters Image caption 颱風讓許多普通菲律賓人無法在聖誕節與家人團聚。

此前，菲律賓當局下令東部超過100萬居民緊急撤離。除此之外，數十個港口也被關閉。

菲律賓人對颱風並不陌生。10月份，超強颱風海馬造成至少八人死亡。

菲律賓最近一次最嚴重的風災發生於2013年，颱風海燕在當地造成超過7350人死亡。