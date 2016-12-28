2016年再奪好萊塢一命：在《星球大戰》系列電影中飾演「萊婭公主」的美國女演員兼作家凱麗·費雪（Carrie Fisher）因心臟病逝世，終年60歲。
凱麗·費雪上星期五（12月23日）從英國倫敦飛返洛杉磯，於即將降落之際突發心臟病送醫。她此前正為其新書作巡迴宣傳。
費雪一家發表聲明說，凱麗·費雪星期二（27日）早上因救治無效去世。
好萊塢各界紛紛向費雪一家致哀。《星戰》系列演員同袍，「天行者」馬克·哈米爾（Maek Hamill）發Twitter說：「無言，心力交瘁。」
另一位《星戰》男星哈里森·福特（Harrison Ford）讚揚費雪「獨一無二」，「勇敢地」過生活；《星戰》系列製片人喬治·盧卡斯（George Lucas）形容費雪是一位「極其聰穎，才華洋溢的女演員、作家和笑匠」。
《星戰》系列電影面向中國觀眾的官博也發帖致意：「再見了，美麗的凱麗·費雪，原力將永遠與你同在！」
費雪的24歲女兒，同樣加入了《星戰》演員行列的比利·洛爾德（Billie Lourd）透過發言人表示，母親於美國西岸時間星期二08:55（格林尼治標凖時間16:55）去世，家屬感謝各方記念與祈禱。
費雪的84歲母親，資深女演員黛比·雷諾斯在Facebook上寫道：「感謝每一位接納我摯愛且了不起的女兒的天賦與才藝。我感謝各位的記念與禱告，這些禱告將引領她前往（生命的）下一站。」
演藝世家