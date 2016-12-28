圖片版權 EPA Image caption 凱麗·費雪去年再次當上萊婭公主，參與《星球大戰：原力覺醒》演出。

2016年再奪好萊塢一命：在《星球大戰》系列電影中飾演「萊婭公主」的美國女演員兼作家凱麗·費雪（Carrie Fisher）因心臟病逝世，終年60歲。

凱麗·費雪上星期五（12月23日）從英國倫敦飛返洛杉磯，於即將降落之際突發心臟病送醫。她此前正為其新書作巡迴宣傳。

費雪一家發表聲明說，凱麗·費雪星期二（27日）早上因救治無效去世。

好萊塢各界紛紛向費雪一家致哀。《星戰》系列演員同袍，「天行者」馬克·哈米爾（Maek Hamill）發Twitter說：「無言，心力交瘁。」

另一位《星戰》男星哈里森·福特（Harrison Ford）讚揚費雪「獨一無二」，「勇敢地」過生活；《星戰》系列製片人喬治·盧卡斯（George Lucas）形容費雪是一位「極其聰穎，才華洋溢的女演員、作家和笑匠」。

《星戰》系列電影面向中國觀眾的官博也發帖致意：「再見了，美麗的凱麗·費雪，原力將永遠與你同在！」

你的器材不支持播放多媒體材料 英語視頻：BBC記者 Lizo Mzimba 回顧凱麗·費雪一生。

費雪的24歲女兒，同樣加入了《星戰》演員行列的比利·洛爾德（Billie Lourd）透過發言人表示，母親於美國西岸時間星期二08:55（格林尼治標凖時間16:55）去世，家屬感謝各方記念與祈禱。

費雪的84歲母親，資深女演員黛比·雷諾斯在Facebook上寫道：「感謝每一位接納我摯愛且了不起的女兒的天賦與才藝。我感謝各位的記念與禱告，這些禱告將引領她前往（生命的）下一站。」

圖片版權 Getty Images Image caption 凱麗·費雪（左）與母親（中）和女兒（右）三代先後投身好萊塢影視娛樂圈子。

演藝世家

圖片版權 Getty Images Image caption 凱麗·費雪生於演藝世家，母親黛比·雷諾斯（Debbie Reynolds）是好萊塢女星，父親艾迪·費雪（Eddie Fisher）也是星級歌手。

圖片版權 AP Image caption 她很早就決定要跟隨母親的步伐從事演藝事業，15歲時首次與母親在紐約百老匯同台演出。

圖片版權 AP / 20th Century Fox Image caption 費雪1975年於電影《洗髮精》（Shampoo）中初登大銀幕，但卻是兩年後的《星球大戰》系列中的萊婭公主真正讓她走紅。這張劇照的左邊是哈里森·福特（Harrison Ford），右邊是馬克·哈米爾（Maek Hamill）。

圖片版權 AP Image caption 在最近出版的回憶錄中，費雪首次承認於19歲那年跟當時已婚的哈里森·福特有婚外情。這維持了三個月。

圖片版權 AP Image caption 1983年，費雪與交往五年的唱作歌手保羅·西蒙（Paul Simon）結婚，但不到一年後離婚。

圖片版權 Reuters Image caption 她後來與星探布萊恩·洛爾德（Bryan Lourd）拍拖三年，期間誕下女兒比利·洛爾德（Billie Lourd）。

圖片版權 AP Image caption 凱麗·費雪長期有健康問題，1980年代中期曾接受可卡因毒癮的戒毒治療，同時有躁狂抑鬱症（bipolar disorder）。她後來把這經歷作為藍本寫成半自傳式小說。