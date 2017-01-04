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美國當選總統特朗普支持維基解密創始人阿桑奇關於俄羅斯黑客攻擊指稱的看法，阿桑奇懷疑俄羅斯借黑客攻擊干涉美國選舉的說法。

阿桑奇說，俄羅斯並非維基解密公布大量民主黨郵件的來源。

特朗普在推特發言支持這種看法。他說："阿桑奇說……俄國人沒有向他提供信息！"

美國這位當選總統一再拒絶接受美國情報界的結論。

包括聯邦調查局和中情局在內的幾家美國機構都認為在美國大選期間俄羅斯指使了針對美國民主黨以及希拉里的競選團隊的黑客攻擊。

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聯邦調查局和中央情報局都說，被維基解密和其他媒體披露的信息背後的目的是要幫助特朗普贏得大選。

周二晚間，特朗普說，本來要給他的一份關於這個問題的情報通報被推遲。他寫道："也許需要更多時間才能組織好材料。很奇怪！"

但是美國情報官員堅持說，通報時間表並沒有被推遲。

阿桑奇一再說，郵件洩漏與俄羅斯無關。他還說，也可能是個14歲的男孩對希拉里的高級助理波德斯塔進行了黑客攻擊。

2010年維基解密公布了美軍士兵曼寧洩漏大批美軍內部檔案和外交電文，揭發美軍濫殺平民後，幾個共和黨的資深政客呼籲監禁維基解密創始人阿桑奇。

周三上午，特朗普在推特上兩次發言支持阿桑奇對福克斯新聞頻道的說法。但是此前，特朗普曾經對維基解密持批評態度。