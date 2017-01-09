李顯龍致函梁振英促香港交還新加坡裝甲車

圖片版權 Reuters Image caption 香港海關指九輛新加坡裝甲車仍然存放於屯門倉庫。

新加坡國防部長黃永宏表示，新加坡總理李顯龍已致函香港特首梁振英，要求香港將去年11月扣押的九輛新加坡裝甲車交還給該國。

黃永宏表示，李顯龍在信件中強調了新加坡對這些裝甲車的主權，並要求香港方面立即交還這些裝甲車。

九輛新加坡裝甲車去年11月底在香港屯門內河碼頭露天貨倉被扣查。這些裝甲車是新加坡在台灣進行軍事演練後，途徑香港運返新加坡時被扣。

香港海關當時指，一共扣查"12個以新加坡為目的地的貨櫃"，而運輸商未有為受管制物品進行報關手續。

黃永宏說，"香港方面回復稱，事件調查仍在進行當中，需時完成調查，香港政府將依據相關法律處理事件"，而新加坡方面對香港的回復表示"歡迎"。

他解釋說，新方的法律立場是，被香港扣押的新加坡特雷克斯（Terrex）裝甲車以及其它裝備是新加坡政府財產。"儘管這些裝甲車是由商船運輸，但它們受新加坡主權保護。這就是說，它們在海外享有豁免權。它們不能被其它國家扣押或沒收"。

圖片版權 Reuters Image caption 一艘從台灣高雄開往新加坡的集裝箱輪在停靠香港期間被查出裝運了9輛裝甲車，香港海關以涉嫌走私軍火為由扣押。

新加坡媒體引述黃永宏說，這項原則是根據國際法而確立，律師亦認為，這也是香港特別行政區的法律所規定。

黃永宏補充說，在過去兩個月裏，已通過多個場合告知香港方面新方的立場，每次都是通過律師或新加坡駐香港特區總領事館。

黃永宏在新加坡國會就九輛裝甲車遭扣的事件回復多名國會議員詢問時表示，新加坡武裝部隊每年都通過商業運輸公司搬運超過700個軍事器材，都沒有出現重大事故。

新加坡可舉行軍事演習的地方有限，每年都在許多國家參與海外軍事演習。在這起事故後，新加坡當局將在搬運器材時更加小心，或考慮把軍事器材永久儲存在國外。

新加坡與台灣早在1970年代開始進行"星光計畫"，由台灣提供訓練場地。但中國對星光計畫顯然不滿。

九輛裝甲運兵車在香港被截獲後，中國外交部已經對同台灣一直維持軍事關係對新加坡提出批評，並向新加坡方面提出了交涉。

中國外交部發言人耿爽去年11月28日說："中國政府一貫堅決反對與中國建交的國家與台灣地區開展任何形式的官方往來，包括軍事交流與合作。我們要求新加坡政府切實恪守一個中國原則。"