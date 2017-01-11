莎拉波娃禁賽一年後將重返賽場
- 2017年 1月 11日
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前網球女單大滿貫冠軍莎拉波娃在禁賽一年多之後將於4月26日重返球場，參加德國斯圖加特的比賽。
這位29歲的前世界頭號球員因為沒有通過藥檢在去年3月被禁賽。
在經過了上訴之後，對莎拉波娃的禁賽時間在10月份有所縮減。
斯圖加特大賽開始日期要比在莎拉波娃禁賽令停止日提前兩天，因此在她自己的比賽日之前不能前往參加大賽。
莎拉波娃在參賽時沒有排名，將以外卡身份參加大賽。其贊助商是保時捷。
莎拉波娃表示，"能在最喜愛的賽事之一重返賽場進行巡迴賽，我非常開心。"
她還說，"我迫不及待想與我非常棒的粉絲們見面，重拾我熱愛的運動。"
在2012至2014年，這位俄羅斯球員連續3年獲得斯圖加特大賽的冠軍。
上一次莎拉波娃參加職業網球賽是在12個月前，她當時沒有通過藥檢。
她長期以來就由於健康原因服用米屈肼，但是沒有意識到在2016年初，這被列入到禁藥之列。