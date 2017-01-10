美國南卡殺害9名黑人槍手魯夫被判死刑

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2015年在美國南卡羅來納州出於種族主義動機殺害9名黑人的一名白人至上主義者被判處死刑。

魯夫（Dylann Roof）在上個月被認定33項罪名成立，其中包括仇恨犯罪。

2015年6月17日晚間，魯夫向美國南卡羅來納州一所教堂的一個聖經學習小組開槍，打死了9名非洲裔美國人。

魯夫在早些時候對陪審團發言時說，如果陪審團放他一條生路，他「不知道這有什麼好處」。

他還說，「我覺得我非這麼幹不可，現在還覺得非這麼幹不可。」

法官將在星期三（1月11日）上午簽發正式判決。

在死刑判決宣佈之後，這位22歲的殺人犯要求准予他委派新的律師，重審案件。

美國地方法院法官格爾格爾（Richard Gergel）回答說，「我強烈反對。」

格爾格爾法官要求魯夫，「晚上再想一想」。

格爾格爾法官還說，魯夫目前代表律師的表現令人欽佩。

但是，魯夫在宣判期間不允許他的律師代他發言，而選擇自己承擔律師的角色。

魯夫在陪審團裁決前發言，指責檢察官煽動對他的仇恨，並形容自己從來沒有感到過對黑人的仇恨。

他說，「任何認為我充滿仇恨的人，包括檢察官，都不知道什麼是真正的仇恨。他們不知道真正的仇恨是什麼樣子。」