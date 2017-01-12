美國防長人選馬蒂斯稱以實力應對中俄挑戰

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普提名擔任國防部長的詹姆斯·馬蒂斯今年66歲，是海軍陸戰隊退役上將，曾經擔任美國中央司令部司令。

美國候任總統特朗普提名的國防部長詹姆斯·馬蒂斯指責俄羅斯試圖拆解北約，中國正在破壞同鄰國的互信。

詹姆斯·馬蒂斯（James Mattis）周四（12日）在談到戰後世界格局的緊張問題時表示，"我認為（戰後格局）面臨二戰以來最大的挑戰，挑戰來自俄羅斯，恐怖主義組織，以及中國在南海的行為。"

詹姆斯·馬蒂斯在參議院軍事委員會為這項提名舉行的核准聽證會上指出，"俄羅斯在好幾個方面引起了嚴重關切，中國正在周邊失去信任。"

中國在南海加強軍事存在加劇了同地區鄰國以及同美國的緊張，另外美國國會議員也對普京在敘利亞，克里米亞和其他地方的軍事行動感到警覺。

詹姆斯·馬蒂斯認為，目前最重要的事情就是要認清美國面臨的形勢，如何應對普京，而且要明白普京在試圖破壞北大西洋軍事聯盟。

詹姆斯·馬蒂斯對俄羅斯的立場同特朗普形成了鮮明的對比。特朗普多次讚揚普京的領導能力，而且支持美國同俄羅斯建立更密切的關係。

圖片版權 Getty Images Image caption 詹姆斯·馬蒂斯對俄羅斯的立場同特朗普形成了鮮明的對比。特朗普多次讚揚普京的領導能力，而且支持美國同俄羅斯建立更密切的關係。

在談到中國的時候，詹姆斯·馬蒂斯在書面證詞中解釋說，美國必須努力同中國對話與合作，但是如果中國選擇採取不利於美國利益的行動，美國要凖備好面對中國的不當行為時採取針鋒相對的措施。

詹姆斯·馬蒂斯今年66歲，是美國海軍陸戰隊退役上將，曾經擔任美國中央司令部司令。

在國會聽證過程中，參議員將向詹姆斯·馬蒂斯提問進行審核，以決定這位退役將軍是否了解文職官員掌控軍隊的重要性。