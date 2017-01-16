柬叫停與美軍事演習「與親華政策無關」

圖片版權 EPA Image caption 洪森在柬埔寨執政已經超過了30年

柬埔寨國防部發言人說，柬埔寨已經中止今年同美國的聯合軍事演習，如果演習按計劃進行，這將是連續第八年柬埔寨同美國的演習。

這位發言人表示，柬埔寨目前正忙於凖備6月的地方選舉，無暇參加代號"吳哥哨兵"的演習。他否認中止演習同加強與中國的關係有關。

在金邊的美國大使館發言人沒有對上述消息作出回應。這次計劃中的演習旨在加強應對自然災害和人道救援能力，以及加強兩國軍事合作。

目前中國在該地區的影響不斷增強，柬埔寨同北京的關係也不斷鞏固。與此同時，華盛頓是否堅持對亞洲的承諾，特朗普周五宣誓就職後美國對外政策是否有重大變化都引起猜疑。

去年北京同柬埔寨舉行首次海軍演習。柬埔寨軍隊在訓練和武器裝備方面從中國得到大量幫助，其中包括吉普車，火箭發射裝置和直升機。

柬埔寨首相洪森2013年險些輸掉選舉後，在6月的地方選舉和明年的大選中面臨主要的挑戰。洪森在柬埔寨執政已經超過了30年。