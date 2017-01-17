MH370：暫停搜索失聯至今的馬航客機

圖片版權 AFP Image caption 到目前為止，僅有20件找到的物品被指肯定或很有可能屬於失聯的馬航MH370 客機。

中國、馬來西亞與澳洲三國政府發表聯合聲明，宣佈暫停搜索2014年失蹤至今的馬航 MH370 客機。

三國政府發表聲明說，在對印度洋12萬平方公里的搜索區進行搜索後毫無發現，當局以悲痛的心情做出了暫停搜索的決定。

但失聯客機乘客家屬稱這一決定「不負責任」，並敦促當局重新考慮。

2014年3月8日，馬航MH370從吉隆坡飛往北京途中失聯，機上載有239名乘客和機組人員，其中153人是中國公民。

到目前為止，僅有20件找到的物品被指肯定或很有可能屬於失聯的馬航MH370 客機。

2016年11月完成的一份報告說，這架客機可能以「高速和增速狀態下降」在印度洋海面。

圖片版權 Reuters Image caption 一批MH370乘客家屬最近到非洲馬達加斯加親身尋找飛機下落

圖片版權 Reuters Image caption 不少馬航家屬並不接受客機已經墜毀的推斷。

中國、馬來西亞和澳大利亞政府發表的聯合聲明說，儘管各方的科學研究正繼續縮小搜尋的可能範圍，但到目前為止，沒有發現足以確定飛機位置的任何新信息。

聲明稱，「我們仍然希望未來某個時候會出現新的有關信息，失聯飛機最終將被定位」。

不過，馬航MH370失聯客機乘客後援團體Voice370表示，搜索行動應當繼續下去，搜索範圍也應擴大。

該團體說，即使為了公共航空安全，也應當將搜索行動繼續下去，這是不可逃避的一種責任。

部分已確認的MH370相關殘片

2015年7月在法屬留尼汪島發現的一截飛機襟副翼（flaperon）——2015年9月證實為失蹤客機殘骸 來自機尾的水平尾翼（horizontal stabilizer），於2015年12月在莫桑比克被發現 印有「不准踩踏」（No Step）字樣的尾翼穩定器面板，2016年2月於莫桑比克被發現 印有羅爾斯·羅伊斯公司標誌的飛機引擎罩，2016年3月於南非摩梭灣被發現 機艙內的一塊門板碎片，2016年3月於毛裏求斯羅德里格斯島發現

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MH370：各方至今找到的主要碎片（英文內容）