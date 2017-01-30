你的器材不支持播放多媒體材料 反對特朗普這道行政命令的抗議示威繼續在美國多座機場出現。

美國總統特朗普否認早前簽署的移民禁令是「穆斯林禁令」，強調禁令「與宗教無關，僅是為了應該恐怖主義，保衛國家」。

他表示只要落實「最安全的政策」後便會再次批發簽證。

禁令措施惹來廣泛抨擊。

特朗普上周五（1月27日）簽署的禁令措施包括禁止來自伊拉克、伊朗等七個穆斯林國家的公民入境美國90日，暫停美國難民計劃120日，並無限期禁止敘利亞難民入境。

禁令執行「混亂」

數以百計的人從其他地方飛抵美國時被扣留，當中部分人持有效美國簽證和移民許可證，包括一名BBC波斯語網的伊朗裔記者。

另外，也有人在海外機場被拒登上飛往美國的航班。

數以千計的示威者在機場抗議禁令，多名律師前往機場免費協助因禁令影響的人。

白宮和特朗普大樓外星期日（29日）也有示威。

現場：杜勒斯機場的恐懼、不確定性與少數反抗

BBC新聞網雜誌記者傑西卡·拉森哈普（Jessica Lussenhop）華盛頓報道

Image caption 一些律師主動到機場代表被截留旅客與當局周旋。

阿里（Ali）為美軍擔任翻譯3年，獲得特殊移民簽證可以入境美國。他現在持有綠卡，早前返回伊拉克出席父親的葬禮，但數小時後便在杜勒斯遭遇數小時的問話。

「我們不是恐怖分子，也不是壞人。」阿里說：」這真的很艱難，我希望他們會改變主意。」

分析：「業餘」的白宮？

BBC北美事務記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

特朗普周五的移民禁令，歷史自有公論，但沒有人會輕易忘記，特朗普起初稱讚禁令的執行工作。

「事情進展十分順利。」他在星期六下午發表了一則簡短回應。但在美國主要機場的現場，事情卻不是如此順利。

有關禁令到底包不包括綠卡人士和雙重國籍人士也令人困惑。

英國外交部指引則說，擁有受影響七國國籍的英國公民，如果從該七國入境美國，也需要接受「額外問話」，但其他人不會受禁令影響。

美國白宮稱綠卡人士不受影響，但可能需要接受「額外問話」，並否認禁令造成混亂，但共和黨議員也表態批評禁令執行上差劣，禁令要作適度修改。

十六名民主黨籍的州檢察官批評禁令違憲，多個聯邦法官頒令暫停遣返計劃。參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）批評美國比之前「不人道、不安全、不太美國」，民主黨考慮立法推翻禁令。