尼日利亞93歲老人去世 曾娶妻86位

圖片版權 Getty Images Image caption 女人們經常找阿布巴卡爾看病，她們相信他會治療各種疾病。

尼日利亞一位穆斯林教長病逝，享年93歲，他生前曾娶了86位妻子。

這位名字叫默罕默德·阿布巴卡爾的老人周六（28日）在家鄉病逝，具體病因沒有被披露。

許多人於周日參加了老人的葬禮。

尼日利亞《今日信報》報道，默罕默德·阿布巴卡爾2008年有86位妻子，已經引起媒體關注。當他病逝的時候，他的妻子已經上升到130位。

據報，其中一些妻子還還有身孕。

BBC曾在2008年報道，阿布巴卡爾有至少170個子女，但是《今日信報》報道，他在身後留下203個子女。

他的妻子曾在2008年接受BBC採訪時說，她們是在尋醫問藥時，見到阿布巴卡爾，因為他能夠治療各種疾病。

阿布巴卡爾說，「我並沒有去找這些女人。我認為是真主要求我這樣做，因此我就娶了這些女人。」

其中一位妻子Ganiat Mohammed Bello已經與老人結婚20年。她2008年接受BBC採訪時說，她是在上中學時遇到阿布巴卡爾。母親當時帶她去找老人看病。後來，老人提出求婚。

Ganiat Mohammed Bello說，「我表示我不能和一個老人結婚，但是他說這是真主的旨意。」

尼日利亞的伊斯蘭教當局強烈反對這種說法，並形容阿布巴卡爾一家人是邪教。

雖然尼日利亞民法未承認一夫多妻制，但奉行伊斯蘭教法的12個州均承認一夫多妻制的合法性。

但一般來說，尼日利亞男人最多只能擁有4個妻子，具體取決於他是否能在經濟上和情感上平等地對待妻子。

由於阿布巴卡爾沒有特別的收入，所以很多人疑惑他如何養活家人。

阿布巴卡爾表示，一般男性絶不可能照顧這麼多妻子，自己是得到上天力量才得以控制眾多的妻子，更勸諭其他男士不要以他為榜樣。