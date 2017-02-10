白宮：特朗普同習近平通話稱尊重「一個中國」

圖片版權 Reuters Image caption 在特朗普當選美國總統後，習近平是最早與特朗普通電話祝賀的國際領導人之一。

路透社引用美國白宮聲明稱，美國總統特朗普同中國領導人習近平通電話，「在習近平的要求下」，表示同意尊重"一個中國"政策。

這份聲明稱，特朗普和習近平於華盛頓時間周四（2月9日）晚間進行了長時間的通話。

英國金融時報（FT）引用兩位知悉此次通話的信息來源的話稱，特朗普告訴習近平，他的政府將尊重"一個中國"政策。

這是特朗普1月20日就任美國總統後首次和習近平通電話，他曾在去年12月稱，美國不需要堅持"一個中國"政策。

中國中央電視台（CCTV）報道稱，習近平於北京時間2月10日同美國總統特朗普通電話。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統特朗普應約同中國領導人習近平通電話，並表示同意尊重"一個中國"政策。

圖片版權 XINHUA Image caption CCTV報道稱，習近平祝賀特朗普正式就任美國總統，感謝特朗普2月8日來信就元宵節和中國農曆雞年向中國人民致意節日祝福（資料照片）。

CCTV報道稱，習近平祝賀特朗普正式就任美國總統，感謝特朗普2月8日來信就元宵節和中國農曆雞年向中國人民致以節日祝福，對特朗普表示願意努力拓展中美合作、發展惠及中美兩國和國際社會的建設性雙邊關係表示高度讚賞。

CCTV報道稱，特朗普表示，很高興同習近平主席通話，美中保持高層溝通十分重要。我對上任以來雙方保持密切聯繫感到滿意。特朗普強調，我充分理解美國政府奉行一個中國政策的高度重要性。美國政府堅持奉行一個中國政策。

《紐約時報》：承諾遵守"一中"原則是中方通話前提

《紐約時報》周五（10月10日）在報道中分析說，因為特朗普當選之後與台灣總統蔡英文舉行了非常規的通話，這激怒了習近平，習近平從去年11月14日也就是特朗普當選一周之後沒有和他進行直接通話，中美關係降至冰點。特朗普的讓步目的在於結束這種緊張局面。

《紐約時報》稱，美國政府官員認為，習近平只會在特朗普公開承諾遵守美國過去44年間一直遵循的"一個中國"政策後，才會與其通話。

特朗普拜晚年

2月8日，特朗普在就任美國總統後首次致信中國國家主席習近平，感謝習近平對他就任總統的祝賀，並"祝願中國人民元宵節快樂，雞年興旺"，並稱他期待同習近平主席共同推動惠及兩國的"建設性"中美關係。

中國外交部發言人陸慷在例行記者會上對此回應稱，中美兩國在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮等方面肩負著特殊的重要責任，擁有廣泛的共同利益。合作是中美兩國唯一的正確選擇。

陸慷表示，"中方願與美方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，拓展合作、管控分歧，推動中美關係在健康穩定基礎上取得更大發展。"