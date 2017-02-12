朝鮮導彈試射：特朗普稱「百分百支持」日本

圖片版權 AP Image caption 特朗普在聯合記者會上，向安倍晉三保證，美國會「百分百支持」盟友日本。

韓國軍方稱朝鮮在今晨（2月12日）發射了一枚彈道導彈，並向東海方向飛行約五百公里，是美國總統特朗普上台以來，朝鮮首度相關測試。

韓國就朝鮮試射導彈予以譴責，朝鮮未有回應。

朝鮮試射導彈時，特朗普繼續在佛羅里達州接待日本首相安倍晉三。

特朗普在兩人的聯合記者會上，向安倍晉三保證，美國會「百分百支持」盟友日本。

安倍晉三稱試射「絶對不能容忍」，此前日方表示導彈未有落入日本的專屬經濟區。

「抗議特朗普」

韓軍稱，朝鮮于當地時間早上近八時，平安北道芳峴一帶，向東海發射一枚彈道導彈，飛行了大約五百公里。

韓國聯合參謀本部初步估計，朝鮮是要「展示力量」，以抗議美國新政府對朝鮮的強硬態度。

韓國總統府青瓦台隨即召開國家安保會議，代理總統黃教安表示，政府將盡全力與國際社會合作，令朝鮮受到應有的懲罰，但他沒有交代具體措施。

韓國外交部稱朝鮮持續挑釁，反映金正恩政權「不理智的性質，並瘋狂沉迷於核及導彈發展」。

圖片版權 Reuters Image caption 韓國和美國軍方消息相信，今次試射並非洲際彈道導彈。

朝鮮領袖金正恩在新年賀詞曾稱，洲際彈道導彈試射已進入「最後階段」。

韓國和美國軍方消息相信，今次試射的並不是洲際彈道導彈，正研判是否為舞水端中程彈道導彈（Musudan intermediate-range ballistic missile）。

朝鮮去年八度試射舞水端導彈，惟大部分試射皆失敗。

唯一一次成功試射是在去年六月，導彈飛行約四百公里，即飛往日本的一半距離，被韓國和美國專家認為是一次成功試射。