圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 拍賣方形容這台電話是"大規模殺傷性武器"。

美國將在本周末拍賣德國納粹領袖希特勒二戰時期使用的電話。

這部紅色電話印有希特勒的名字，在1945年於柏林一個地堡發現。

蘇聯士兵在德軍投降後不久，便將此電話轉贈英國軍官拉爾夫‧雷納（Ralph Rayner）。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 電話上印有阿道夫‧希特勒（Adolf Hitler）和納粹標誌。

美國亞歷山大史料拍賣公司將在馬里蘭州切薩皮克城展開拍會，底價為10萬美元，並期望以30萬美元賣出這台電話。

拍賣公司負責人比爾‧帕納喬普羅斯（Bill Panagopulos）形容，電話猶如"大規模殺傷性武器"，希特勒在戰時曾經用此電話下令殺害無數生命。