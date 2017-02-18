美國拍賣希特勒二戰時期「殺人電話」
- 2017年 2月 18日
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美國將在本周末拍賣德國納粹領袖希特勒二戰時期使用的電話。
這部紅色電話印有希特勒的名字，在1945年於柏林一個地堡發現。
蘇聯士兵在德軍投降後不久，便將此電話轉贈英國軍官拉爾夫‧雷納（Ralph Rayner）。
美國亞歷山大史料拍賣公司將在馬里蘭州切薩皮克城展開拍會，底價為10萬美元，並期望以30萬美元賣出這台電話。
拍賣公司負責人比爾‧帕納喬普羅斯（Bill Panagopulos）形容，電話猶如"大規模殺傷性武器"，希特勒在戰時曾經用此電話下令殺害無數生命。