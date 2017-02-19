解放軍訓練後一日美航母南海巡航

  • 2017年 2月 19日
The USS Carl Vinson in the Pacific Ocean, 3 February 圖片版權 AFP
Image caption 這艘尼米茲級核動力航空母艦事實上是南海常客，服役35年間駛往南海16次，對上一次是兩年前，與馬來西亞水軍和空軍進行演練。

美國海軍表示，核動力航空母艦卡爾文森號戰鬥群，星期六（2月18日）在南海開展「例行巡邏」。今次巡邏是美國總統特朗普上台以來首次。

《解放軍報》報道，解放軍南海艦隊周五（2月17日），即美軍於南海巡航前一天，剛完成南海預定課目訓練。

中國外交部周三（2月15日）曾警告，美國不要採取任何挑戰中國主權和安全的行為。

「例行巡邏」

美國海軍網站卡爾文森號臉書也有刊登今次戰鬥群巡航南海的消息。

這支戰鬥群此前在關島附近演練，並在菲律賓海執行任務。

戰鬥群的部隊指揮官表示，過去數周的訓練提升部隊效率和就緒能力，期望可以展示力量的同時，與盟友鞏固關係。

圖片版權 Reuters
Image caption 中國在南海島礁填海造地引起美國高度警惕。

雙方展軍力？

美國海軍星期六抵達南海前，中國解放軍在周五才剛在南海完成一系列訓練。

據《解放軍網》周六的報道，由導彈驅逐艦長沙艦、海口艦和綜合補給艦駱馬艦組成的海軍南海艦隊遠海訓練編隊，剛在周五「圓滿完成」在南海相關海域的預定課目訓練。

編隊由2月10日從三亞啟航，於海域展開突擊、防空、補給等演練。

報道形容當時南海海域海況惡劣，指揮官稱演練「無預算、無腳本」下進行，提升了編隊作戰能力。

艦隊最後一天是穿越了卡裏馬塔海峽，駛入爪哇海作結。

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