解放軍訓練後一日美航母南海巡航

圖片版權 AFP Image caption 這艘尼米茲級核動力航空母艦事實上是南海常客，服役35年間駛往南海16次，對上一次是兩年前，與馬來西亞水軍和空軍進行演練。

美國海軍表示，核動力航空母艦卡爾文森號戰鬥群，星期六（2月18日）在南海開展「例行巡邏」。今次巡邏是美國總統特朗普上台以來首次。

《解放軍報》報道，解放軍南海艦隊周五（2月17日），即美軍於南海巡航前一天，剛完成南海預定課目訓練。

中國外交部周三（2月15日）曾警告，美國不要採取任何挑戰中國主權和安全的行為。

「例行巡邏」

美國海軍網站及卡爾文森號臉書也有刊登今次戰鬥群巡航南海的消息。

這支戰鬥群此前在關島附近演練，並在菲律賓海執行任務。

戰鬥群的部隊指揮官表示，過去數周的訓練提升部隊效率和就緒能力，期望可以展示力量的同時，與盟友鞏固關係。

圖片版權 Reuters Image caption 中國在南海島礁填海造地引起美國高度警惕。

雙方展軍力？

美國海軍星期六抵達南海前，中國解放軍在周五才剛在南海完成一系列訓練。

據《解放軍網》周六的報道，由導彈驅逐艦長沙艦、海口艦和綜合補給艦駱馬艦組成的海軍南海艦隊遠海訓練編隊，剛在周五「圓滿完成」在南海相關海域的預定課目訓練。

編隊由2月10日從三亞啟航，於海域展開突擊、防空、補給等演練。

報道形容當時南海海域海況惡劣，指揮官稱演練「無預算、無腳本」下進行，提升了編隊作戰能力。

艦隊最後一天是穿越了卡裏馬塔海峽，駛入爪哇海作結。