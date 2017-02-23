美墨關係最低點 美國務卿蒂勒森訪墨西哥

圖片版權 Reuters Image caption 墨西哥外交部長比德加賴（右）在會見美國國務卿蒂勒森（左）時沒有掩飾兩國間存在的分歧

墨西哥外交部長比德加賴星期四（2月23日）在美國國務卿蒂勒森訪問墨西哥之際就美國新政府對墨西哥的政策表達了不滿，特別指出了兩國在對待移民權利問題上的分歧。

蒂勒森則表示，美國和墨西哥是「兩個強大的主權國家」，總會存在分歧。

美國和墨西哥的關係目前下降到了數十年來的最低點。

美國政府在上個星期宣佈，美國將向墨西哥遣返所有從墨西哥越境進入美國的非法移民，而不論其國籍是什麼。

這項政策讓墨西哥方面特別感到憤怒。

「感到憤怒」

比德加賴在同蒂勒森舉行的聯合記者會上說，「許多墨西哥人感到擔心，也對他們認為可能損害墨西哥人和墨西哥工業的政策感到憤怒。」

蒂勒森在隨後單獨發表的一項聲明中說，「的確，在我們邊界的兩側維護法治都事關重要。」

和蒂勒森一同訪問墨西哥城的美國國土安全部長凱利強調指出，美國沒有大規模遣返的計劃，也不會動用軍隊參與遣返移民行動。

他說，「我們將合法地做每一件事，將遵守美國的人權和法律規定。」

美國政府此前頒布新的政策，加強執行現有移民法的力度，加快遣返非法移民的速度。

蒂勒森和凱利將在晚些時候會見墨西哥總統培尼亞·涅托，預料會面對培尼亞·涅托就美國新政策提出的問題。

美國民主黨參議員在星期四（2月23日）發表一封公開信，敦促蒂勒森和凱利放棄尖刻的言辭，努力同墨西哥政府在相互尊重的基礎上建立堅實的伙伴關係。