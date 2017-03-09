美情報機構對「黑客工具洩露」展開刑事調查

圖片版權 AFP Image caption 美國中情局拒絶評論"維基解密"所披露文件的真偽。

美國官員說，美國聯邦情報機構已對有關方面公開據稱屬於美國中央情報局黑客項目文件的事件展開刑事調查。

美國聯邦調查局（FBI）和中央情報局（CIA）官員對美國媒體表示，在「維基解密」（Wikileaks）新近發表數千份展示美國涉嫌在網絡上從事間諜活動的文件後，聯邦調查局和中情局正聯合對事件展開調查。

「維基解密」公布的文件聲稱，美中情局已掌握對智能手機和智能電視麥克風進行竊聽監控的方法。

美國中情局、美國聯邦調查局和白宮星期二拒絶評論「維基解密」所披露文件的真偽。

美國中央情報局發言人星期三對BBC表示，「維基解密」公開相關文件，旨在破壞情報機構保護人們免受恐怖分子和其他敵人襲擊的能力，美國公眾對此應深感憂慮。

該發言人說，這樣的披露不僅危害美國情報人員及其行動，而且為敵人提供了傷害美國的工具和信息。

不願透露姓名的美國官員星期三對美國媒體表示，針對這些文件是如何落入「維基解密」手中的，當局將展開刑事調查。

「維基解密」與洩密文件

美國中情局沒有證實這些2013年至2016年的文件是真實的。

但美國中情局其中一位前局長對文件遭洩露感到關注。

美國中央情報局前局長麥克爾·海登（Michael Hayden）對BBC表示，"如果我所讀到的是真的，那麼這似乎是一個令人難以置信的破壞性洩密，涉及中央情報局從事合法外國情報收集工作時所使用的戰術、技術、程序和工具。"

海登表示，換句話說，這使美國和美國的朋友變得更不安全。

圖片版權 Reuters Image caption 美國中央情報局據報利用了蘋果iOS操作系統中以前未知的缺陷。

"維基解密"近日發表了他們稱為被美國中央情報局大規模應用的黑客工具。

這些被指為網絡武器的工具包括一些惡意程式，專門針對視窗、安卓、蘋果iOS、OSX和Linux等作業系統以及互聯網路由器。

一些程式據報是中情局自行編製的。不過，也有報道說，英國軍情五處參與協助了建立對付三星電視的間諜程式。但中情局發言人不願意證實這些消息。

"維基解密"又說，中情局去年建立了24個針對安卓的"零時攻擊"，對象包括三星、HTC、索尼和其他品牌的器材，中情局可以閲讀WhatsApp、Signal、Telegram、微博上的通訊和其他通話服務。

還有說法指中情局成立一支特別隊伍，專門針對iPhone和iPad，讓中情局看到目標人物的所在地點，啟動他們器材的照相機和拾音器，並且閲讀短訊內容。

一些其產品據稱受到中情局黑客工具損害的科技公司星期三首次就事件作出回應。

圖片版權 Samsung Image caption 據說美國中央情報已經找到了一種方法來記錄三星智能電視附近的對話。入侵行為包括在三星智能電視假造關機模式，然後秘密開啟錄音。

蘋果公司稱，它已經解決了一些漏洞。蘋果公司說，"今天iPhone內置的技術代表了向消費者提供的最佳數據安全，為此正不斷努力"。

"惡意軟件"

三星公司表示，"保護消費者的隱私和我們的設備的安全是三星的首要任務"。三星F8000系列智能電視據報受到中情局黑客工具入侵。

根據2014年6月的洩露文件指出，入侵三星F8000系列智能電視的行動代號為"哭泣的天使"。做法是製造一個"假關機"模式，用來蒙騙用戶以為電視已經關機。

文件指出，被入侵的電視將轉成收錄音頻模式，在電視恢復開機，無線局域網重新開通後，錄得的資料會通過網絡傳送到中情局的伺服器。

此外，洩漏文件還聲稱，美國中情局已創建了惡意軟件，目標是個人電腦運行微軟的視窗操作系統。

但微軟公司的一位發言人說："我們知道這份報告，並正在核查有關情況"。

針對中情局黑客工具可以"侵入、感染和控制"已遭遇"零時攻擊"的安卓系統手機的指控，谷歌（Google）拒絶發表評論。

倡導保護互聯網隱私的萬維網基金會表示，美國政府需要就此作出詳盡回應。