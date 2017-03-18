一名男子在巴黎奧利機場奪槍後遭擊斃

圖片版權 AFP Image caption 法國警方正在嚴密檢查奧利機場

法國官員證實，一名男子在巴黎奧利機場搶奪士兵槍支後被警方擊斃。

這名男子在奧利機場南航站搶奪士兵手裏的槍支後躲進機場內的一家商店，隨即被法國安全部隊擊斃。

法國當局表示，該事件十分嚴重，並將奧利機場關閉。

有拆彈專家參與的安全行動仍在持續，搜查任何可能的同謀。

警方表示死者身上沒有任何爆炸物。

沒有任何人在事件中受傷。

圖片版權 AFP Image caption 奧利機場被完全關閉，所有乘客被疏散。

位於巴黎市區南部13公里處的奧利機場是巴黎第二大機場。

警方警告人們遠離安全警戒線。由於所有奧利機場起飛和降落的航班停飛，乘客被建議更改行程。

法國官員說，被擊斃的男子逼近在機場巡邏的一隊士兵，奪槍後躲進商店。死者的意圖尚不明確。

法國內政部長布魯諾·勒·魯正在前往奧利機場途中。

此前，一名警察在巴黎北郊檢查車輛時遭槍擊後受傷，嫌犯則乘車逃逸。

警方的消息證實這名嫌犯就是在奧利機場被擊斃的奪槍者。

法國媒體說，在奧利機場發現被嫌犯遺棄的車輛。

圖片版權 AFP Image caption 事件發生後警方迅速維持機場安全

近兩年恐怖襲擊事件頻發的法國將在今年選出新任總統，而今年以來的安全狀況令很多人堪憂。

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本周四（3月16日），位於巴黎的國際貨幣基金組織（IMF）辦公室發生郵包爆炸案。

同一天，法國南部城市格拉斯發生校園槍擊案，造成多人受傷。