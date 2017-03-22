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美國媒體說，在飛往美國的中東及北非航班上禁止乘客攜帶大型筆記本電腦和平板電腦等電子產品是因為情報機構暗示，飛往美國的航班存在恐怖威脅。

美國和英國都相繼宣佈在部分航班上實施新的限制，禁止乘客隨身攜帶大型筆記本電腦和平板電腦。

美國消息人士對美國廣播公司表示，所謂的"伊斯蘭國"（IS）一直在研究如何將炸藥藏在電子產品中帶上飛機。

美國認為有關情報"確實"並"可信"。

美國國土安全部的有關限制措施將影響在八個國家的十個機場運營的九家航空公司。

但手機和醫療設備不受影響。

美國國務卿蒂勒森正在主持一個來自68個國家的為期兩天的部長和高級官員會議，討論"伊斯蘭國"的威脅。

我們對面臨的威脅了解多少?

美國眾議院情報委員會民主黨議員埃里克·斯瓦爾威爾對美國廣播公司新聞網表示，這是"一種新的航空威脅"。

他說，"我們知道，我們的敵人和美國國內外的恐怖團伙試圖摧毀一架美國客機。這是他們最高價值的目標之一。我們將盡一切努力來阻止這種事的發生"。

該委員會的另一名成員共和黨人彼得·金對《紐約時報》表示，他事先得知了有關禁令的情況。

圖片版權 Getty Images Image caption 遊戲機也在被禁的電子產品之列

他表示，新限制是基於最新情報作出。

BBC安全事務記者弗蘭克·加德納表示，我們被告知，有關限制是基於"評估情報"而作出。

這就是說，美國情報機構要麼已經截獲了一個極端分子正在討論的一個陰謀，要麼獲得了一個線人的相關情報。

哪些航空公司受影響？

受美國禁令影響的九個航空公司是：約旦航空、埃及航空、土耳其航空、沙特航空、科威特航空、摩洛哥皇家航空、卡塔爾航空、阿聯酋航空和阿提哈德航空公司。

對於英國頒布的禁令，英國六家本土航空公司以及八家國外航空公司都會受到影響，其中包括英航和易捷廉價航空公司等。

圖片版權 Getty Images Image caption 筆記本電腦、平板電腦、電子數和遊戲機等電子產品都需要放入行李箱之內。

受影響的直航航班包括從土耳其、黎巴嫩、約旦、埃及、突尼斯和沙特等地飛往英國的航空公司。

受美國禁令影響的十個機場是：